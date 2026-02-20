Среди погибших на Байкале туристов были супруги из Китая с ребенком
Среди погибших в происшествии на Байкале оказалась семья из КНР — супружеская пара, их 14-летний ребёнок и ещё одна родственница.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, туристы приехали в регион самостоятельно. УАЗ с туристами провалился под лёд Байкала в районе мыса Хобой. В салоне находились восемь граждан Китая и водитель. Спастись удалось одному человеку, тела семи погибших обнаружили в воде при обследовании места ЧП.
По предварительным данным, автомобиль попал в трехметровый ледовый разлом. Глубина в этом месте составляет примерно 18 метров. На месте происшествия запланировали работы водолазов.
В Приморье доберманы «растерзали» девушку, а их хозяйка сбежала.
Читайте также: