Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Два человека погибли в тройном ДТП в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



Смертельная авария произошла днем 20 февраля примерно в 14:30 на 135-м километре трассы «Цивильск — Ульяновск» в Дрожжановском районе. Легковушки Lada Kalina и Haval H5 врезались в грузовик Volvo.

По данным ведомства, водитель и женщина-пассажирка отечественной машины скончались на месте. В настоящее время на месте массового происшествия работает районный прокурор, проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще двое, включая ребенка, пострадали при столкновении трех автомобилей на Саратовской кольцевой автодороге.

Лидия Пономарева

