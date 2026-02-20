Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане
Два человека погибли в тройном ДТП в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Смертельная авария произошла днем 20 февраля примерно в 14:30 на 135-м километре трассы «Цивильск — Ульяновск» в Дрожжановском районе. Легковушки Lada Kalina и Haval H5 врезались в грузовик Volvo.
По данным ведомства, водитель и женщина-пассажирка отечественной машины скончались на месте. В настоящее время на месте массового происшествия работает районный прокурор, проводится процессуальная проверка.
