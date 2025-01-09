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Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена

Константин Кольцов (Фото: соцсети)

Константин Кольцов (Фото: соцсети)

В марте 2024 года СМИ писали о загадочной смерти тренера и хоккеиста Константина Кольцова, которая потрясла общественность. Тело спортсмена нашли под окнами гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Что стало причиной кончины Кольцова и как это связано с его личной жизнью читайте в этом материале.

Смерть Кольцова


О гибели спортсмена стало известно 19 марта после соответствующей публикации хоккейного клуба «Салават Юлаев». Кольцов был помощником тренера команды, а также выигрывал с ней чемпионат России и кубок Гагарина. Изначально сообщалось об оторвавшемся тромбе, однако вскоре клуб опроверг это заявление.



Как пишет «Пятый канал», позднее выяснилось, что началось расследование по причине самоубийства Кольцова. По словам детектива полиции Майами Аргемиса Колома, следов насильственной смерти на теле хоккеиста не нашли.

Бывшая супруга Юлия не поверила в версию с суицидом и сказала, что это могла быть непреднамеренная смерть. Свою догадку она объяснила забронированными апартаментами в ином месте, а также оплаченными покупками, доставка которых ожидалась. В номере спортсмена нашли пустые бутылки из под спиртного, поэтому Юлия предположила, что муж находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Вероятно, Константин не уследил за своими действиями», — сказала Юлия.

Скончался французский актёр Бенуа Аллеман
Скончался французский актёр Бенуа Аллеман


Проблемы в отношениях с Ариной Соболенко


Тренера Константина говорили о проблемах в его личной жизни. В частности это касалось второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко, с которой хоккеист был в отношениях последние годы. Как оказалось, перед смертью спортсмен расстался с девушкой. Об этом в соцсетях написала сама Соболенко.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — поделилась теннисистка.

За две недели до трагедии пара еще состояла в отношениях. Об этом говорит пост Константина, в котором он поздравлял Арину с 8 марта и признавался в любви. После смерти хоккеиста начали появляться версии о том, что спортсмен решил покончить с собой из-за расставания с Соболенко. Из-за этого в сторону последней обрушилась волна критики.

Расставание с бывшей женой из-за новой избранницы



Бывшая супруга Юлия на фоне хейта вступилась за Арину, хотя отношения между ними не всегда были доброжелательными. Дело в том, что Константин развелся с женой как раз из-за начавшегося романа с теннисисткой. Тогда Юлия опубликовала такой пост в соцсетях:

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» — написала Юлия отметив Соболенко.

Несмотря на это, вскоре отношения между девушками наладились. Юлия говорила, что Арина хорошо относится к ее детям, а пост она опубликовала из-за обиды.

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#самоубийство
#теннис
Скончался французский актёр Бенуа Аллеман
08 января 2025, 22:37

Фото: iStock/ SergeyPankratov

5 января скончался французский актёр Бенуа Аллеман, озвучивавший Моргана Фримана. Ему было 82 года. Некролог появился в Allocine.
Сообщение о смерти артиста подтвердил друг Аллемана.

Фильмография Бенуа Аллемана насчитывает сотни картин. Ещё мужчина озвучивал рекламу и видеоигры.

Бенуа Аллеман начал свою сценическую карьеру в 16 лет. На экране он стал появляться в середине 1960-х годов. В числе его работ «Сон в летнюю ночь» 1969-го, «Фигаро здесь, Фигаро там», «Мария-Антуанетта» 1975-го, «Комиссар Мулен», сиквел «Пришельцев» с Жаном Рено, «Офицер и шпион» Полански, «Русский дядюшка».

Ранее сообщалось, что скончался Майкл Миллиган, сценарист из США, продюсер и режиссер, создатель ряда культовых ситкомов. Майкл Миллиган ушёл из жизни незадолго до Нового года, но выяснилось это только в настоящий момент.

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Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»
08 января 2025, 20:58

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактёров США (SAG) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Об этом сообщается на сайте Гильдии.
Отмечается, что на эту награду в категории «Лучший актёрский состав» также претендуют фильмы «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес» и мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Напомним, что в мае 2024 года фильм «Анора» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на 77-ом Каннском кинофестивале. За роль в фильме Борисова номинировали на премию «Золотой глобус». Также некоторые критики убеждены, что российский актёр может рассчитывать на номинацию на премию «Оскар».

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Увела лудомана из семьи и поплатилась: пикантные подробности неудачных браков актрисы Ларисы Удовиченко
08 января 2025, 20:18

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Народная артистка России Лариса Удовиченко за свою профессиональную карьеру снялась более чем в 120 фильмах. Поклонники её знают благодаря роли Маньки Облигации из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
Несмотря на успех в карьере, в любви артистке совершенно не везло. Удовиченко три раза выходила замуж, но ни с одним мужчиной у нее не удалось создать крепкую семью. Один брак оказался фиктивным, а в другом актрисе приходилось иметь дело с коллекторами из-за долгов супруга.

Почему так сложилась жизнь Удовиченко — подробнее читайте в материале «Радио 1».

Фиктивный брак


Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля в 1955 году в Вене. Отец актрисы был военным медиком, из-за этого семье часто приходилось менять переезжать. Юность будущей артистки прошла в Одессе.

Удовиченко дебютировала в кино ещё до института, в 15 лет. В девятом классе Лариса начала заниматься в народной студии киноактера при Одесской киностудии.

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Тогда на неё обратил внимание режиссёр Александр Павловский, и дал артистке роль в короткометражке «Счастливый Кукушкин».

После выпуска из школы Лариса Удовиченко уехала в Москву, там она поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

После окончания обучения выпускникам предстояло распределение. Чтобы остаться в столице Удовиченко была нужна московская прописка. Из-за этого был весьма распространен фиктивный брак.

«В Советском Союзе люди, которые не родились в Москве, не имели права жить в столице. Неважно, сколь они были популярны, известны. Если у тебя нет московской прописки, иди, пожалуйста, живи в крайнем случае в Долгопрудном или в Мытищах, а в Москве — нет. Для того чтобы получить московскую прописку, все люди вступали в фиктивные браки», — уточнил кинокритик Сергей Лаврентьев в интервью телеканалу «Москва Доверие».

Прибегнуть в фиктивному браку Ларисе предложили ещё в институте.

«Когда шло распределение, меня спросили: «А что у вас с пропиской, будет ли?» Я отважно ответила: «Конечно!» Не представляя, каким образом. Но мне устроили фиктивный брак с одним молодым человеком», — рассказала актриса в одной из бесед с журналистами.

Удовиченко предложила заключить брак режиссёру Александру Панкратову-Белому. Но, как выяснилось, для него всё тогда было серьезно. И он полагал, что брак будет настоящим и искренним.

«Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! Если бы я думал, что брак фиктивный, стал бы тратиться? Ларисе нужна была только прописка, чтобы задержаться в Москве. У нас все было, мы жили вместе», — поделился Панкратов-Белый во время программы на одном из федеральных каналов.

Но в результате союз продлился лишь несколько дней, так как ничего из этой затеи не получилось. В столице Удовиченко задержалась сначала благодаря родным, которые прописали её к себе на время съёмок.

Лариса не особо любила вспоминать о своих браках, в особенности о первом. Если и упоминала, то между словом, без деталей. Она отмечала, что это всё случилось давно, и сейчас нет причин ворошить прошлое.

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/ Шахвердиев)

Второй брак Удовиченко


Уже второй союз Удовиченко был по любви. Через некоторое время после первого развода, актриса заключила брак с режиссёром Андреем Эшпаем. Мужчина привлёк ее своим умом и талантом — эти качества она всегда считала самыми важными.

Ещё артистка высоко ценила чувство юмора, а высокую привлекательность она не считала каким-то главным параметром, ведь для каждого это субъективная вещь.

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Пара не просуществовала долго. В то время Лариса была на пике своей карьеры. У девушки всегда было много поклонников. Часть из них поражала своей настойчивостью.

Эшпая не устраивало, что на его супругу заглядываются, из-за чего тот испытывал сильную ревность. Это приводило к скандалам, которые послужили причиной для развода.

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

«Люблю ее, хочу жениться»


Некоторое одержимые мужчины сильно пугали Ларису. Она вспоминала, как поклонники осыпали её письмами, часть она хранила как память. Но иные пугали своей одержимостью.

«Помню, один человек все писал из тюрьмы, и продолжалось это довольно долго. Однажды раздается звонок в мою квартиру. Открываю, на пороге стоит незнакомый мужчина, улыбается. «Вот, — говорит, — отмотал я свой срок и приехал». А я дома одна с маленькой дочкой».

В ужасе захлопнула дверь, он давай колотить: «Откройте, откройте, все равно войду!». Маша плачет, надрывается. Я к телефону, вызвала милицию. Они приехали, скрутили ему руки, позвонили мне, я вышла.

Спрашивают: «Вы знаете этого человека?» — «Нет, не знаю». К нему: «Зачем вы сюда пришли?» И он отвечает: «Люблю ее, хочу жениться». Они его увезли», — поделилась актриса во время одной из бесед с журналистами.

Потом сотрудники правоохранительных органов опять позвонили Ларисе и рассказали, кем был этот мужчина. Выяснилось, что он стоял на учёте в психиатрическом диспансере, а адрес узнал в бюро.

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«Как бы мне ни было больно, я перестрадаю»


Третьим супругом Удовиченко был бизнесмен Геннадий Болгарин. Они познакомились на светском мероприятии и сразу понравились друг другу.

Болгарин стал проявлять активные знаки внимания, но Лариса держала себя в руках. Она знала, что у Геннадия уже была семья, в которой воспитывался его 13-летний сын. В результате Удовиченко не могла долго скрывать свой интерес и пара начала тайно встречаться.

Однако держать роман в секрете было тяжелее с каждым днем. Через некоторое время об их связи узнала и жена Болгарина. Супруга бизнесмена скандалила с ним, то уходила от него, то вновь мирилась. Но при этом о расторжении брака никто не говорил, а Ларисе все больше начинала надоедать неопределенность.

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Артистка потребовала, чтобы возлюбленный сделал свой выбор. Лариса оставила ему записку, в которой было сказано, что девушка беременна от него. После этого Болгарин окончательно разошелся с супругой и женился на актрисе.

Потом у влюблённых родилась дочь Мария. Через некоторое время Лариса узнала, что бизнесмен страдал от лудомании.

В казино Болгарин проигрывал баснословные суммы и влезал в долги, чтобы расплатиться. А после было необходимо скрываться от кредиторов за границей. При этом к Ларисе приходили неизвестные ей люди и передавали, сколько денег должен её супруг.

Для Удовиченко это оказалось страшным ударом. Она решила незамедлительно развестись с Болгариным.

«Это просто самозащита организма. Чтобы не разъедалось сердце. Так диктует мне мое «я». Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу. Это даже не от меня зависит, просто свойство психики, родилась я такой», — отмечала Лариса.

Актриса отправила ребёнка к родным в другой город и сменила дома дверной замок. Она связалась с супругом и запретила возвращаться обратно, а брак был расторгнут без его присутствия.

С того времени Лариса больше не задумывалась о новом замужестве. Внимание со стороны мужского пола её даже раздражало.

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Депутат с внушительным состоянием, наркотики и романтические отношения с Собчак: новые шокирующие факты о жизни сына Боярского
08 января 2025, 18:24

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Фамилия Боярский сразу ассоциируется с образом знаменитого «гасконца» из советского кино. Второй ассоциацией часто становится его дочь Елизавета, которая, несмотря на свои скромные актерские способности, продолжает сниматься в фильмах.
Тем не менее, о Сергее Михайловиче, сыне знаменитого актера, известно значительно меньше. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».

Внушительное состояние

Знакомые с историей семьи Боярских, безусловно, слышали о Сергее Михайловиче, который, как утверждают, обладает внушительным состоянием.

В 2018 году он активно поддерживал пенсионную реформу и запомнился своими нестандартными инициативами.

Сергей Михайлович изначально стремился повторить успех своего знаменитого отца: он пробовал себя в роли певца, писал песни для своей группы и даже экспериментировал с актерским мастерством. Однако особых успехов в этом направлении не добился. В конечном итоге он выбрал путь политики, где ему удалось достичь значительных высот.

В молодости отец привел Сергея на передачу «Музыкальный ринг», именно тогда он осознал, что пение — это не его призвание. Молодой человек испытывал дискомфорт под яркими софитами и вниманием зрителей, считая, что такая обстановка не соответствует его увлечению классической музыкой.

Фото: istockphoto/anyaberkut

Звездная семья

Сергей — яркий пример ребенка из звездной семьи, где внимание к его личности было неизбежным. Из-за постоянной занятости отца, его воспитанием в основном занимались мама и бабушки, которые, конечно же, не скупились на заботу и баловство, исполняя все его желания. Отец, хотя и был строгим, редко прибегал к наказаниям, что создавало особую атмосферу в семье.

Однако в подростковом возрасте Сергей стал замкнутым и перестал делиться своими переживаниями с родителями. Это поведение — не редкость для детей знаменитостей, и, возможно, это плата за известность их родителей.

Сам Сергей не раз признавался, что из-за фамилии часто оказывался в центре внимания, причем не всегда в положительном свете. В детстве его обвиняли в поступках других ребят, делалось это из-за его фамилии, которая известна всем. Интересно, что в детстве у Сергея появилось прозвище «Биба», старые друзья до сих пор обращаются к нему именно так.

Мечты о беззаботной жизни

С ранних лет Сергей мечтал о простой и беззаботной жизни: проводить время с друзьями, играя в футбол на дворовых площадках, посещать спортивные секции по боксу или плаванию и увлекаться моделированием.

Однако реальность оказалась иной — вместо этого ему приходилось погружаться в мир классической музыки, что лишало его многих радостей детства. В конечном итоге он решил оставить музыкальную школу в седьмом классе.

Фото: istockphoto/Oksana Muzykantova

Спустя годы Сергей все же нашел возможность выразить благодарность родителям за полученное образование. Время, проведенное в музыкальной школе, впоследствии оказалось полезным, так как оно дало ему возможность легко осваивать новые инструменты.

Несмотря на это, младший Боярский не разделяет страсти отца к футболу, его сердце принадлежит рок-музыке. Он с глубоким уважением относится к творчеству своего знаменитого родителя, хотя их упрямство часто приводит к спорам. В его плейлисте можно найти такие группы, как Aerosmith и Limp Bizkit.

Вредные привычки

Сергей отмечает, что ему удалось избежать вредных привычек, присущих «золотой молодежи», в частности, употребления наркотиков, хотя многие из его знакомых не смогли устоять перед этим искушением.

Он сам предпочитал более традиционные способы расслабления, такие как пиво и водка. В юности он часто проводил время с друзьями на даче, где они выпивали, слушали музыку и занимались тем же, чем и миллионы их сверстников.

С течением времени Сергей начал осмысливать свой жизненный путь и стремиться к независимости. Ему было важно, чтобы его воспринимали как индивидуальность, а не только как «сына Боярского». Он размышлял о самостоятельности и даже делился своими успехами в строительной отрасли. Однако жизнь внесла свои изменения.

Связь с Ксенией Собчак

Сегодняшний депутат с легкой улыбкой вспоминает слухи о предполагаемой романтической связи с Ксенией Собчак, которые когда-то активно муссировались в прессе.

На самом деле, их отношения были гораздо более невинными: они росли в одном доме и дружили с детства. В юные годы, когда их знаменитые родители собирались за праздничным столом, они даже делили одну кровать. Однако после переезда в Москву их общение практически прекратилось, воспоминания о беззаботных детских днях остались лишь в прошлом.

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Верность и постоянство

Сергей Михайлович, в отличие от многих своих сверстников, выросших в семьях знаменитостей, демонстрирует удивительную верность и постоянство. Он сделал выбор в пользу семейных ценностей, женившись в 18 лет на своей однокласснице. С тех пор они вместе уже 26 лет. Младший Боярский с гордостью называет себя образцовым семьянином, надежным и преданным супругом.

Сам Сергей описывает себя как «сложного» и «необычного» человека, в котором гармонично переплетаются мягкость и спокойствие, унаследованные от матери, с решительностью и независимостью, привитыми отцом. Он также отмечает, что его реакции могут быть «неожиданными» и «энергичными».

Кроме того, Сергей открыто признает, что, как и его отец, он высоко ценит хорошие напитки в приятной компании, музыку, чувство юмора и быструю езду на автомобиле.

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Настоящий миллиардер

Сергей Боярский, по данным журналистов, сегодня является не просто успешным бизнесменом, а настоящим миллиардером, чьи ежегодные доходы вызывают восхищение и зависть. В его собственности находятся доли в пяти квартирах в Санкт-Петербурге, а также просторная государственная квартира площадью 178 квадратных метров — хотя, судя по его финансовым возможностям, он мог бы обойтись и без нее.

Достижения Сергея Михайловича впечатляют: он не только депутат Государственной думы от правящей партии, но и первый заместитель председателя Комитета по информационной политике. Кроме того, он является членом президиума генерального совета партии «Единая Россия» и секретарем регионального отделения этой партии в Санкт-Петербурге.

С сентября 2016 года на пиджаке Сергея Михайловича красуется депутатский значок. Он впервые громко заявил о себе, когда решительно раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса, жаловавшихся на снижение доходов во время пандемии и требовавших государственной поддержки.

Отец Сергея также выразил поддержку своему сыну, заявив, что предпочел бы стать таксистом, чем принимать помощь от государства. На это актер Станислав Садальский, славящийся своей откровенностью, с сарказмом заметил, что Боярскому легко говорить так, ведь благодаря своим связям в Санкт-Петербурге он смог удачно устроить сына, который стал миллиардером и теперь обеспечивает отцу комфортную жизнь.

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Без поддержки своего знаменитого отца

Сын знаменитого актера стал депутатом Госдумы РФ, однако его путь к этому креслу вызывает много вопросов. До назначения он работал консультантом у главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и возглавлял телеканал «Санкт-Петербург», хотя до этого не имел опыта на телевидении. Несмотря на значительное увеличение бюджета канала, его рейтинги оставались крайне низкими, что ставит под сомнение качество работы.

По данным декларации за 2018 год, Боярский владел семью квартирами общей площадью 1500 квадратных метров, а его доход составил почти 19 миллионов рублей. Его жена Екатерина также имеет недвижимость. Помимо этого, несколько объектов зарегистрированы на их дочерей. Боярский известен своей страстью к роскошным автомобилям и предпочитает Lexus и Porsche, а жена владеет Mercedes-Benz GL-класса.

Фото: istockphoto/NiseriN

Критики утверждают, что достижения Боярского-младшего обусловлены влиянием его отца и связями, наработанными в период руководства телеканалом. Его финансовое состояние в 2015 году превышало 4 миллиарда рублей, что обеспечивало ему место в списке российских миллиардеров. После избрания депутатом он передал управление своими активами маме и стал избегать обсуждения своих доходов.

Боярский не раз становился объектом скандалов. Его провокационные высказывания о пенсионной реформе 2018 года вызвали общественное возмущение. Кроме того, выяснилось, что компании, связанные с ним, были оштрафованы за неуплату взносов, а сам он имел налоговые задолженности, которые объяснил «ошибками».

Не останавливаясь на достигнутом, Боярский предложил законопроект о штрафах за нежелательный контент в соцсетях и выступал за запрет нецензурной лексики в интернете. Вопрос остается открытым: смог бы он занять свое место в Госдуме без поддержки своего знаменитого отца?

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Постковидная депрессия и визуальные галлюцинации: Что на самом деле привело к самоубийству мужа певицы Натали
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Постковидная депрессия и визуальные галлюцинации: Что на самом деле привело к самоубийству мужа певицы Натали
08 января 2025, 16:33

Наталья Рудина (Фото: соцсети)

Исполнительница известных хитов «Ветер с моря дул» и «О Боже, какой мужчина!» Натали всегда подчеркивала, что за большую часть своего успеха она обязана любимому мужу — Александру Рудину.
Этот талантливый продюсер не только помогал ей строить карьеру, но и оказывал поддержку в самых разных жизненных ситуациях. На протяжении более 30 лет их совместная жизнь казалась настоящей сказкой, наполненной любовью и взаимопониманием. Однако в 2023 году эта идиллия трагически оборвалась.

Лишь спустя полтора года после той роковой даты Натали решилась поделиться подробностями произошедшего и теми обстоятельствами, которые привели к этому горькому финалу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Натали: Музыкальный путь к мечте и поиски истинной любви

Наталья всегда привлекала внимание окружающих. В школьные годы она была не просто любимицей одноклассников, но и неофициальным лидером, благодаря своей открытости и искренности.

Учителя души не чаяли в этой старательной ученице, которая с радостью участвовала во всех творческих конкурсах и концертах. Искусство стало для нее настоящей страстью с раннего возраста. Родители, после долгих уговоров, записали Наташу в музыкальную школу, это решение стало знаковым в ее жизни.

К подростковому возрасту Наталья самостоятельно освоила игру на гитаре и начала писать собственные песни. В тринадцать лет она написала свой главный хит «Ветер с моря дул», который впоследствии принес ей популярность. Тогда, в юности, будущая артистка мечтала о крепкой семье и любящем муже, но среди сверстников ей не удавалось найти единомышленников.

Знакомство с Рудиным

В семнадцать лет, когда Наталья уже начала терять надежду на встречу с истинной любовью, её жизнь неожиданно изменилась.

На городском фестивале её талант заметил начинающий продюсер Александр Рудин. В отличие от многих других поклонников, которые осыпали певицу комплиментами, он решил привлечь её внимание деловым предложением: пригласил записать несколько песен в студии.

Это стало началом их творческого сотрудничества, которое вскоре переросло в романтические чувства. Постоянное общение и близость — они жили на одной улице — лишь усилили их связь.

Фото: istockphoto/Birdland

Однако на тот момент за сердце Натальи боролся ещё один молодой человек. Не в силах выбрать между двумя претендентами, певица решила проверить свои чувства, отправившись в отпуск. Вернувшись, она объявила Александру о своём намерении расстаться. Вместо того чтобы устраивать скандал, Рудин спокойно отпустил Наталью, надеясь, что это принесёт ей счастье. Этот жест тронул певицу до глубины души: она не только осталась с Александром, но и вскоре вышла за него замуж, хотя на момент свадьбы ей было всего семнадцать лет.

Для заключения брака Наталье пришлось прибегнуть к обману — подделать справку о беременности. Позже она не раз сожалела о своём решении, считая, что именно этот обман стал причиной её долгих страданий с попытками стать матерью. После нескольких выкидышей артистка начала бояться, что никогда не сможет иметь детей.

Путь Натальи от педагогики к материнству

Наталья долгое время мечтала связать свою жизнь с педагогикой и даже получила соответствующее образование. Однако судьба распорядилась иначе: наибольшего успеха она добилась в качестве певицы. Её муж стал не только верным спутником, но и надежной опорой в её творческой карьере. Вместе они записали два кассетных альбома, но вскоре осознали, что в родном Дзержинске добиться известности невозможно. Так возникло решение о переезде в Москву.

К счастью, именно тогда Александр вышел на столичного продюсера Валерия Иванова и отправил ему записи с музыкой Натальи. Иванов согласился помочь начинающей певице. В 1994 году Натали выпустила свой первый сольный альбом. Этот шаг принес ей некоторую известность в узких кругах и открыл двери для выступлений на разогреве у более опытных исполнителей. Однако настоящая популярность пришла к Наталье с выпуском песни «Ветер с моря дул», которая стала настоящим хитом.

Следующие годы карьера певицы оставалась относительно стабильной: новых хитов не появлялось, но слушатели продолжали любить её творчество. Тем не менее, тревогу вызывала личная жизнь артистки. Несмотря на все усилия, Наталья не могла стать матерью. Александр никогда не давил на супругу и не требовал детей, но сама певица мечтала о материнстве. После нескольких выкидышей, когда надежда начала угасать, в 2001 году на свет появился их сын Арсений.

Фото: istockphoto/oatawa

Многодетный отец

По словам Натальи, Александр и не предполагал, что станет многодетным отцом, ведь в его семье он был единственным ребенком.

Однако спустя девять лет после рождения первого сына, певица подарила ему еще одного наследника — Анатолия, а через семь лет на свет появился и Евгений. В это время карьера Натали стремительно развивалась: после выхода хита «О Боже, какой мужчина!» в 2012 году последовали успешные коллаборации с другими звездами, множество выступлений и приглашений на телевидение. Не обошлось и без новых музыкальных шедевров, таких как «Николай» и «А ты такой».

Певица Натали и ее супруг Александр Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

Несмотря на заботу о троих детях и успешную карьеру, Наталья самостоятельно справлялась с домашними делами и считала свою семью источником счастья. Однако с началом пандемии COVID-19 её жизнь начала рушиться, как карточный домик.

Визуальные галлюцинации

С началом пандемии коронавируса семья Рудиных предприняла все возможные меры для защиты от болезни. Однако, несмотря на усилия, вирус не пощадил их: сначала заболел Александр, затем Наталья и, наконец, их младший сын Женя. Высокая температура держалась несколько дней, но это оказалась лишь предвестником более серьезных проблем. После выздоровления семья отправилась в отпуск, но радость путешествия была омрачена трагической новостью — смертью дяди Александра.

Эта утрата стала катализатором изменений в поведении продюсера. Наталья заметила, что муж стал другим, и списывала его изменения на стресс и горе. Однако, когда улучшения не последовало, супруги обратились к врачам. Александру диагностировали постковидную депрессию и назначили медикаменты, но они не принесли облегчения.

Состояние Александра ухудшалось: ему начали мерещиться звуки, а вскоре появились и визуальные галлюцинации. Это привело к необходимости госпитализации в психиатрическую клинику. Позже врачи поставили новый диагноз — органическая депрессия. Несмотря на то что большую часть времени Александр оставался в здравом уме, Наталья и сыновья надеялись на его скорое восстановление.

«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни
«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни

Роковой день

27 июля 2023 года стал роковым днем: Александр вышел на прогулку по совету врачей и решил навестить сына, живущего на верхнем этаже, но домой так и не вернулся. Позже Наталья подтвердила — ее супруг совершил самоубийство.

Последней каплей для Александра могла стать недавняя смерть его отца, произошедшая всего за две недели до трагедии. Он неоднократно делился с Натальей своими мыслями, что не хочет жить. Параллельно его мучили панические атаки и бессонница, что привело к серьезным последствиям для здоровья.

Тяжелый удар

Трагедия стала тяжелым ударом для Натальи, но она старается вернуться к прежнему ритму жизни — именно этого хотел Александр, который незадолго до своей смерти просил её не прекращать карьеру.

Чтобы справиться с утратой, Наталья проводит больше времени с детьми и регулярно гуляет на свежем воздухе. Раз в неделю она посещает психолога. Спокойствие и смирение ей приносит лишь мысль, что теперь Рудин освободился от «плена», в который его заключила болезнь после COVID-19.

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Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний
08 января 2025, 16:26

Земфира Рамазанова* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Иноагент Земфира* воздержалась от каких-либо политических высказываний во время концерта в Дубае. Это могло стоить ей отмены выступления, штрафа и последующего запрета на въезд в Объединённые Арабские Эмираты.
Певица выступила вчера, 7 января, в концертном зале Coca-Cola Arena, передаёт телеграм-канал Mash. И на удивление вышло скромно и ровно: никаких привычных жёлто-синих флагов, плакатов, вызывающего общения и политических лозунгов. Певица ограничилась лаконичным приветствием, поздравлением с Новым годом и Рождеством, а также аккуратной, политкорректной и выдержанной строчкой, мол, вот мы собрались здесь: люди из России и постсоветских стран, до чего же хорошо. Дальше начала петь.

Как рассказали Mash источники из окружения организаторов выступления, перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили: напомнили о случаях Галкина* и Сердючки, пригрозили санкциями и проблемами со въездом в страну и штрафом. Зрителям запретили приносить флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких выкриков и провокаций. Охрана внимательно работала и наблюдала за происходящим во время всего мероприятия, поэтому всё прошло как по маслу и без эксцессов.

Ранее из-за похожих политических ужимок иноагента Галкина* оштрафовали на 100 тысяч дирхам. Иноагент Оксимирон* попал под проверку, а Сердючке и вовсе закрыли въезд в страну.

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* Признан(а) иноагентом в РФ
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Вышла замуж по расчету, распродала недвижимость в РФ, не прочь выйти на сцену в белье: тайны Кристины Орбакайте
08 января 2025, 14:39

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Почему над Критиной Орбакайте издевались в школе? Какие звездные романы были у певицы и сколько денег она потеряла на отмене своих концертов в России. Любопытные, пикантные и скандальные факты о некогда популярной певице Кристине Орбакайте — в материале «Радио 1».
Об отце актрисы бывшем цирковом литовским актере Миколасе Орбакасе мало что известно. Мужчина получает небольшую пенсию в Литве — порядка 20 тысяч рублей. Как признавался сам Миколас: спасибо, что хоть огород выручает.


Поначалу Кристина Орбакайте не прошла даже фотопробы на знаменитый фильм «Чучело». Режиссера Ролана Быкова совсем не впечатлила невзрачная внешность актрисы. Позднее после личной пятиминутной беседы Быков утвердил отвергнутую Кристину на роль. Ходят слухи, что такого исхода событий добилась звездная мама актрисы.

На съёмках картины Кристина случайно упала с лестницы и заработала перелом руки. Однако Быков категорически отказался заменять актрису. Из-за этого оператору было необходимо снимать Кристину с определённых ракурсов для того, чтоб её гипс в кадр не попадал. Так, её героине Лене Бессольцевой в одной сцене намотали на руку зеленый шарф.

Орбакайте отказалась бриться налысо для роли. Тогда Кристину коротко постригли, наложили особый парик, идеально имитировавший лысину.

Орбакайте всегда спокойно относилась к откровенным съёмкам. Еще в 2012-м году она снималась в тонком и едва заметном белье телесного цвета в собственном клипе. В 2022-м Кристина снялась для социальных сетей почти обнажённой во время косметических процедур. Звезда надевала откровенные наряды на концерты, церемонии, сцены в кино.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Ещё в 1983 году Орбакайте исполнила свою первую песню — «А знаешь, всё ещё будет» в дуэте с мамой. Сольной же певицей звезда стала в 1992. Она выступила на Рождественских встречах» Пугачёвой с песней «Поговорим».

Критики часто говорили об откровенной слабости вокальных данных Орбакайте. Они отмечали неприятную резкость, комичность, наивность голоса, наигранность манеры исполнения. В 2024 году в своем интервью звезда поделилась, что её первые выступления на сцене вызывали у общественности море насмешек. Орбакайте много раз обвиняли в регулярном использовании фонограммы и даже операции на голосовые связки, чтоб «хоть как-то петь получалось, а не просто шепот издавать».

В 16 лет Кристина Орбакайте сбежала из дома, влюбившись во Владимира Преснякова-младшего. Однако в 1997 году влюблённые расстались. Пресняков, несмотря на появление на свет сына Никиты, злоупотреблял спиртным, изменял Кристине.

В том же 1997 году Орбакайте вышла замуж за знаменитого чеченского миллиардера Руслана Байсарова. Ходили слухи, что брак заключили отнюдь не из-за большой любви, а по расчёту. Родство с Пугачевой защищало Байсарова от преследования российских силовиков. В то же время своей обедневшей теще олигарх гарантировал серьезную финансовую поддержку.

Брак Руслана и Кристины долго не выдержал. Мужчина приревновал Кристину к танцору и сломал ей нос. А сам, как выяснилось, завел уже новую семью с родившей ему сына фотомоделью Алиной Цевиной.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)

Байсаров и Орбакайте долгое время делили своего единственного общего сына Дени. Байсаров хотел оставить мальчика в России. Бывшая супруга же рьяно пыталась увезти наследника в Майами. В результате разбирательств московский суд решил, что Дени должен проводить с каждым из родителей равное время, по собственному усмотрению. В итоге Дени рос, по большей части, с папой, в его особняке на Рублевке. С мамой мальчик виделся в детстве редко.

Ещё в детстве одноклассники обзывали Кристину Буратино за её длинный острый нос. На операцию звезда решилась лишь в 2003 году, в том числе, после удара со стороны экс-супруга Байсарова.

Орбакайте предпочитает жить, как она сама говорит, «в нормальной стране» — в США. Там у неё есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке, и где живут ее нынешний муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. В Майами у Кристины апартаменты с видом на Атлантический океан жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» стоимостью 3 миллиона долларов. А ещё дом на Манхэттене.

На родину Орбакайте приезжает только для заработка. Однако как признавалась сама звезда, сейчас она активно решает вопрос «получится ли у нее сохранить привычный образ жизни, выступая только за границей».

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Сейчас финансовое состояние Орбакайте оставляет желать лучшего. Из-за массовой отмены её российских концертов в 2024 году, Кристина лишилась огромных денег: более 100 млн рублей. В настоящий момент звезда распродает свою недвижимость в России. Орбакайте хочет получить средства и за подаренный мамой Аллой особняк у Истринского водохранилища в дачном посёлке Малые Бережки, стоимость которого оценили в 125 миллионов рублей.

Нынешний муж Кристины Орбакайте — элитный американский дантист Михаил Земцов, иудей по линии отца. Певица поделилась, что супруг даже не представлял масштаба популярности Кристины на родине.

Сам Земцов с журналистами не беседует и о своей прошлой жизни до брака с Кристиной прессе ничего не рассказывает. Известно только, что однажды супруг Орбакайте выплачивал клиенту огромную компенсацию за неудачную операцию. В 2003 году он нередко воровал в магазинах. Мужчину поймали на взломе с кражей и осудили условно.

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Олигарх Лебедев забрал детей у молодой жены после разрыва: на кого миллионер поменял модель и что его связывает с Гордон
08 января 2025, 13:53

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В конце 2024 года одной из самых обсуждаемых тем стало расставание 65-летнего российского бизнесмена Александра Лебедева и модели Елены Перминовой. Накануне олигарх сообщил, что в настоящее время находится с детьми в Дубае. С кем живут наследники знаменитой пары после разрыва, и кто стал новой избранницей миллионера расскажет «Радио 1».

Разрыв Перминовой и Лебедева




Знакомство Лебедева и Перминовой произошло, когда Елене было всего 17 лет, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, пара прожила вместе 19 лет и воспитывала четверых детей. Официально они не были женаты.

После разрыва Лебедев решил сменить обстановку и отправился на новогодние праздники в Дубай в компании своих детей. Хотя бизнесмен не ведет социальных сетей, информация о его отдыхе стала известна благодаря юристу и певице Кате Гордон. Она рассказала, что случайно встретила Лебедева на острове, куда сама приехала с мужем, бизнесменом Виктором Хархалисом, и тремя сыновьями.

Слухи о романе с Гордон


Юрист Екатерина Гордон также сняла «скандальное» видео с Александром Лебедевым, в котором задала ему несколько провокационных вопросов. На тему расставания с Еленой бизнесмен отвечать не стал, но поделился, что его бизнес «стал лучше, чем когда-либо, в 100 раз». Он также отметил, что дети уже четыре месяца живут с ним.

В интернете пользователи сразу начали подозревать Катю в романтических отношениях с завидным холостяком. Шутки о том, что российский олигарх сменил одну эффектную блондинку на другую, стали популярными. Кроме того, Гордон и Лебедев уже познакомили своих детей, что добавляет масла в огонь сплетен. Однако сама правозащитница подчеркивает, что их связывают исключительно деловые отношения: известно, что компания Гордон помогает Лебедеву в бизнес-вопросах. В своем блоге Катя прокомментировала новость о расставании.

«На данный момент нет никаких судебных разбирательств, интересующих желтую прессу. Более того, Александр — щедрый и любящий отец, и я уверена, что этот «расход» не приведет ни к каким конфликтам между ним и Еленой, которые так любят обсуждать», — отметила она.


Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)


Олигарх Лебедев забрал детей у Перминовой после разрыва


Незадолго до наступления Нового года модель Елена Перминова сообщила о завершении своих отношений с олигархом Александром Лебедевым. Она не стала углубляться в скандальные детали их расставания. Елена объявила, что все четверо детей остались жить с ней, но не препятствует их встречам с отцом. Перед каникулами она отправила сыновей Никиту, Егора, Александра и дочку Арину к Лебедеву, который заботится о детях, пока Перминова наслаждается вечеринками в Мексике.

Лебедев проводит отпуск с детьми в Эмиратах и поделился впечатлениями о праздновании Нового года: «Мы отмечали его всей семьей в Дубае, наслаждаясь традиционными развлечениями: выбирали подарки в торговых центрах, гуляли по улицам и нежились в постели по утрам».

Он отметил, что семейные каникулы были запоминающимися, но ничего не сказал о своей бывшей партнерше и не прокомментировал слухи о новой возлюбленной.


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Приемный сын армянин, постоянные измены, внебрачные дети и отказ Градскому: новые шокирующие детали жизни вдовы Кобзона
08 января 2025, 13:44

Открывшийся памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Нинель Дризина провела с Иосифом Кобзоном 47 лет, что составляет значительную часть ее жизни. Однако их брак не был основан на любви: чувства к певцу возникли у нее уже после заключения брака.
Союз Кобзонов столкнулся с множеством трудностей, включая измены и серьезные болезни Иосифа Давыдовича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Любовные перипетии Иосифа Кобзона

До встречи со своей третьей супругой Иосиф Кобзон пережил два неудачных брака, каждый из которых оставил свой след в его жизни.

Первой его избранницей стала советская певица Вероника Круглова. Их союз сложно было назвать настоящим браком: артисты встречались лишь в перерывах между гастролями, жили раздельно и не планировали создавать семью. Спустя два года они расстались, а Вероника позже призналась, что под давлением мужа и свекрови была вынуждена сделать аборт.

Второй женой Иосифа Давыдовича стала Людмила Гурченко. Этот брак продлился на год дольше, но также завершился разводом. Как и в случае с Кругловой, мама Кобзона не одобряла выбор сына. Сам певец также не был в восторге от семейной жизни, где артистка стремилась изменить его. Частые конфликты и постоянные споры о карьере Гурченко привели к тому, что она не выдержала и ушла.

Не будет связана с творчеством

После двух неудачных браков Иосиф Кобзон пришел к важному осознанию: ему нужна жена, которая не будет связана с миром искусства. Его мама, всегда мечтавшая о простой и хозяйственной невестке-еврейке, поддержала это стремление. Так судьба свела его с Нинель Дризиной — скромной красавицей из Ленинграда, с которой певец познакомился совершенно случайно на вечеринке у известного конферансье Эмиля Радова.

Кобзон сразу обратил внимание на стройную и скромную девушку, но его попытка пригласить Нинель на прогулку обернулась неожиданным отказом. Воспитанная в строгих традициях, она не могла принять такое предложение от незнакомца. Ее детство было непростым: отец, начальник трикотажного производства, был арестован, когда Нелли была еще маленькой. Девочка стойко переносила травлю со стороны сверстников и педагогов, веря в доброту своего отца. Мать старалась изо всех сил обеспечить семью и воспитать детей достойными людьми.

После окончания школы Нинель поступила в техникум общественного питания и влюбилась в одного из студентов. Однако их отношения закончились, когда мама девушки резко выступила против этого выбора. Вскоре на горизонте появился Иосиф Кобзон, который, спустя пару месяцев после их первой встречи, решил лично познакомиться с семьей Нелли.

Семья Кобзона приняла девушку тепло, это дало певцу уверенность в своих чувствах. В тот же вечер он решился сделать ей предложение. Но Нинель снова отказалась, подчеркнув, что не может согласиться без поддержки своей семьи. Она настояла на том, чтобы Иосиф сам поехал к ее матери и поговорил с ней о своих намерениях. Так он и сделал.

Певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель Дризиной (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Любовь, которая преодолела все преграды

Настоящего Иосифа Давыдовича Нинель узнала лишь после свадьбы. Их совместная жизнь началась с долгого периода привыкания, в ходе которого они научились создавать комфорт и гармонию. Постепенно Нелли полюбила своего мужа, который завоевал ее сердце настойчивостью и щедростью.

Чтобы быть ближе к Кобзону во время его гастролей Нинель решила пройти обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства и устроилась в «Москонцерт». Это решение открыло ей двери в мир шоу-бизнеса, позволяя находиться рядом с любимым.

Иосиф был в восторге от кулинарных способностей Нелли. Она быстро освоила его любимые блюда, обучаясь у мамы Кобзона. Даже во время гастролей артист не оставался без домашней еды: Нелли возила с собой электрическую плитку и продукты, чтобы готовить для мужа.

Запутанные отношения: любовь, предательство и дружба в жизни Нелли Кобзон

Эффектная и заботливая Нелли привлекала внимание не только Иосифа. Особенно настойчивым оказался Александр Градский, который был так очарован Нелли, что организовал концерт в ее честь. Хотя она оценила этот жест, взаимностью не ответила, что помогло сохранить дружеские отношения между Кобзоном и Градским.

Однако Иосиф Давыдович не мог похвастаться такой же преданностью. Как оказалось, он неоднократно изменял супруге, Нелли долгое время закрывала на это глаза.

Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа
Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа

Нелли после долгих лет совместной жизни с Кобзоном, наполненной как радостью, так и горечью, приняла решение покинуть общий дом, забрав с собой двоих детей — сына Андрея и дочку Наталью. Полгода Нелли избегала общения с мужем, давала себе время на раздумья и осмысление их отношений.

Но судьба распорядилась иначе. Когда у Иосифа начались серьезные проблемы со здоровьем, Нелли поняла, что ее любовь сильнее обид и недовольства. Он никогда не просил прощения, но в тот момент, когда его здоровье пошатнулось, он признал: это — наказание за грехи перед супругой.

С течением времени конфликт утих, жизнь Кобзонов вновь обрела привычный ритм. Нелли осознала, что любовь к мужу настолько глубока, что она не сможет его покинуть, несмотря на все трудности. Когда Иосифу диагностировали рак, она была рядом, поддерживая его в самые тяжелые минуты. Заботилась о нем во время лечения, показывая, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

Смерть Иосифа Давыдовича стала для Нелли тяжелейшим испытанием. Она черпала силы для продолжения жизни из любви к детям и внукам, которые стали ее опорой в трудные времена. Их было двое — Андрей и Наталья — и именно они помогали ей справляться с утратой, напоминая о том светлом, что осталось после ухода любимого человека.

Внебрачные дети и сын армянин

После смерти Иосифа Кобзона стало известно, что в семье воспитывалось трое детей, включая усыновленного мальчика армянского происхождения Артака Товмасяна, который стал политическим деятелем и владельцем благотворительного фонда.

Кроме того, у Кобзона могли быть внебрачные дети от других артисток. Бывшая балерина Галина Гуреева утверждала, что родила от него дочь, но Кобзон так и не признал девочку, а его жена Нелли препятствовала выяснению отношений между мужем и Гуреевой.

Нелли Кобзон сейчас

Несмотря на многочисленные измены супруга Иосифа Кобзона сохранила в своем сердце только светлые воспоминания о любимом человеке.

Она призналась, что многому научилась от мужа, который, невзирая на значительную разницу в возрасте, всегда относился к ней как к равной.

Вдова артиста до сих пор не может смириться с его уходом и делится тем, что Иосиф Давыдович часто приходит к ней во сне, принося с собой ее любимые цветы. Нелли старается не поддаваться унынию, проводя время с близкими и наслаждаясь каждым днем. Однако поклонники певца долго осуждали ее действия, лишь спустя несколько лет после его смерти пересуды утихли.

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