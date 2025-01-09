Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена

Константин Кольцов (Фото: соцсети)
Смерть Кольцова
О гибели спортсмена стало известно 19 марта после соответствующей публикации хоккейного клуба «Салават Юлаев». Кольцов был помощником тренера команды, а также выигрывал с ней чемпионат России и кубок Гагарина. Изначально сообщалось об оторвавшемся тромбе, однако вскоре клуб опроверг это заявление.
Как пишет «Пятый канал», позднее выяснилось, что началось расследование по причине самоубийства Кольцова. По словам детектива полиции Майами Аргемиса Колома, следов насильственной смерти на теле хоккеиста не нашли.
Бывшая супруга Юлия не поверила в версию с суицидом и сказала, что это могла быть непреднамеренная смерть. Свою догадку она объяснила забронированными апартаментами в ином месте, а также оплаченными покупками, доставка которых ожидалась. В номере спортсмена нашли пустые бутылки из под спиртного, поэтому Юлия предположила, что муж находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Вероятно, Константин не уследил за своими действиями», — сказала Юлия.
Проблемы в отношениях с Ариной Соболенко
Тренера Константина говорили о проблемах в его личной жизни. В частности это касалось второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко, с которой хоккеист был в отношениях последние годы. Как оказалось, перед смертью спортсмен расстался с девушкой. Об этом в соцсетях написала сама Соболенко.
«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — поделилась теннисистка.
За две недели до трагедии пара еще состояла в отношениях. Об этом говорит пост Константина, в котором он поздравлял Арину с 8 марта и признавался в любви. После смерти хоккеиста начали появляться версии о том, что спортсмен решил покончить с собой из-за расставания с Соболенко. Из-за этого в сторону последней обрушилась волна критики.
Расставание с бывшей женой из-за новой избранницы
Бывшая супруга Юлия на фоне хейта вступилась за Арину, хотя отношения между ними не всегда были доброжелательными. Дело в том, что Константин развелся с женой как раз из-за начавшегося романа с теннисисткой. Тогда Юлия опубликовала такой пост в соцсетях:
«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» — написала Юлия отметив Соболенко.
Несмотря на это, вскоре отношения между девушками наладились. Юлия говорила, что Арина хорошо относится к ее детям, а пост она опубликовала из-за обиды.
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