Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена

В марте 2024 года СМИ писали о загадочной смерти тренера и хоккеиста Константина Кольцова, которая потрясла общественность. Тело спортсмена нашли под окнами гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Что стало причиной кончины Кольцова и как это связано с его личной жизнью читайте в этом материале.