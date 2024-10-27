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Напавший на журналистов зампосла Британии Додд госпитализирован в Москве

«112»: в Москве госпитализировали зампосла Британии в России Томаса Додда
27 октября 2024, 11:41
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что медики обнаружили у него компрессионный стеноз чревного ствола.


По информации издания, дипломату стало плохо сегодня утром, 27 октября, после чего его увезли в больницу. Врачи диагностировали у Додда компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, дипломат оказался в центре внимания прессы, когда 24 октября набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ и толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала случившееся показателем состояния британского общества на данный момент, а также призвала дипломата вернуть журналистам бейдж и извиниться перед ними.

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На челябинской трассе М-5 произошло ДТП с тремя грузовиками, есть погибшие
27 октября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/conejota

ДТП с участием трех большегрузов произошло на трассе М-5 Ашинского района под Челябинском. Как сообщает Telegram-канал «Трасса М5 Уфа — Челябинск», предварительно, есть погибшие.
«На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сказано в публикации.
На месте происшествия работают экстренные службы, зафиксирована сложная обстановка на дороге в районе Симы.

Ранее сообщалось, по поводу какого происшествия подмосковные прокуроры проводят проверку. Инцидент произошел в Пушкино.

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«По частям» в мусорном мешке: муж «Мисс Швейцарии» убил красавицу-жену и перемолол тело в блендере, подробности

В Кировской области завели дело после падения вертолета Ми-2
#россия
#дтп
#челябинск
#новости
#грузовик
#смерть
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«По частям» в мусорном мешке: муж «Мисс Швейцарии» убил красавицу-жену и перемолол тело в блендере, подробности
27 октября 2024, 10:12

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

В начале этого года весь мир потрясла новость о трагической гибели Кристины Йоксимович, финалистки конкурса «Мисс Швейцария – 2007». Несмотря на то, что ее муж-бизнесмен Томас казался заботливым и любящим, истинная реальность оказалась совершенно иной.
Супруг Кристины убил ее и, чтобы скрыть преступление, расчленил тело, используя блендер, химикаты, садовые ножницы и лобзик. Подробности этой шокирующей истории читайте в материале «Радио 1».

Швейцарка с сербскими корнями

Швейцарка с сербскими корнями всегда выделялась своей красотой и добротой. С детства мечтая стать звездой, она участвовала в конкурсах.

Кристина удостоилась титула «Мисс Северо-Западная Швейцария», а вскоре ей предоставилась возможность участвовать в масштабном мероприятии, где она стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария».

Позже Кристина начала обучать начинающих моделей, делясь своими знаниями. В 2013 году она помогла участнице «Мисс Вселенной» от Швейцарии добиться победы.

По жизни Кристина Йоксимович была очень активна. Помимо этого, она делилась событиями своей жизни в социальных сетях.

Идеальная семья

Её семья казалась образцовой и безупречной. Успешный бизнесмен Томас обожал свою супругу и искренне любил их маленьких дочерей. Казалось, что он был готов на всё ради Кристины. Друзья с родственниками искренне радовались за них.

Их свадьба прошла великолепно, семейная жизнь обещала быть счастливой и спокойной. Они жили в престижном районе Биннинген, известном как «Золотой Холм». Помимо этого, супруги часто путешествовали.

Найдут «по кусочкам» в мусорном мешке

Местные жители утверждали, что никогда не слышали ссор. Никто даже не мог представить, что за дверями дома происходило нечто ужасное, и однажды 38-летнюю мать двоих детей найдут «по частям» в мусорном мешке.

Соседка Йоксимович отметила, что не могла поверить, что такое может случиться не только на Золотом Холме, но и в целом в Швейцарии, ведь это тихая и спокойная страна.

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Выбежал с криками

В тот роковой день Кристина не пришла за дочерьми в садик, что вызвало беспокойство воспитательницы. Супруг Томас тоже не отвечал на звонки и няня решила обратиться к отцу Йоксимович, чтобы он забрал девочек.

Забрав внучек, встревоженный дедушка направился к дому и заметил необычное поведение Томаса, который уверял, что Кристина просто ушла.

Тем временем девушка лежала в подвале, завернутая в мусорный мешок. Отец, обнаружив ужасную находку, выбежал с криками. В то время как Томас продолжал вести себя так, словно ничего не произошло, готовя ужин и укладывая дочерей спать.

«До этой страшной находки Томас в течение нескольких часов делал вид, что ничего не случилось – преспокойно болтал с тестем, приготовил на всех ужин, а потом уложил дочек в кроватки», — рассказал близкий друг семьи.

Арест и отрицание вины

Убийца был задержан в кратчайшие сроки, но признавать свою вину не спешил. На допросе он заявил, что нашёл Кристину мертвой и испугался, что его обвинят в убийстве.

Однако позже он изменил свои показания и начал утверждать, что его хладнокровие было следствием самообороны. По его словам, супруга напала на него с ножом и пыталась его заколоть.

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Экспертиза

Версия событий, представленная Томасом, полностью противоречила проведенной экспертизе.

Стало известно, что он намеренно задушил свою жену Кристину, а затем расчленил тело в прачечной с использованием ножа, пилы и садовых ножниц. Также он применял кухонный блендер и химикаты для растворения, а остатки упаковал в мусорный пакет.

Правоохранительные органы отметили его хладнокровие и отсутствие сочувствия, а эксперты указали на склонность к насилию и психическое заболевание.

Здесь не защищают женщин

Определенные «звоночки» предупреждали о возможной трагедии. За некоторое время до случившегося Кристина пыталась обратиться в полицию, сообщая о жестоком поведении супруга, однако ей никто не поверил.

Местная жительница отметила, что если бы к Кристине отнеслись серьезно, когда она впервые позвонила в полицию, трагедия могла бы быть предотвращена.

«Здесь не защищают женщин — вместо этого им говорят: «Вы его спровоцировали!», — добавила она.

Женщина также рассказала, что сама вызывала полицию, когда её муж на неё напал. По её словам, когда сотрудники приехали, они сказали, что хозяин дома имел полное право выбить дверь, а затем начали спрашивать, что она сделала и как так получилось, что её ударили.

Попытался добиться освобождения

После ареста Томас пытался добиться освобождения, но суд решительно отказал в его ходатайстве.

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#статьи
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Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области
Власти Кировской области раскрыли имена погибших при крушении Ми-2
27 октября 2024, 07:28

Фото: iStock/Soumen Hazra

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале опубликовал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе.
По словам Курдюмова, на борту воздушного судна находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких. Он отметил, что Ми-2 управлял опытный летчик, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации».

Курдюмов добавил, что смерть пилота является невосполнимой утратой.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 октября. Санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Кировской области. На борту воздушного судна находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом вертолета был гендиректор частной авиационной компании «Вяткавиа».

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По факту массовой драки в подмосковном парке проводится проверка
Прокуратура МО: по факту массовой драки в Пушкине проводится проверка
27 октября 2024, 06:43

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

По факту массовой драки в городе Пушкино Московской области проводится расследование. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, сигнал о происшествии поступил 26 октября около 18:00. На основании этого полиция провела расследование по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, нарушившие общественный порядок, опрашиваются очевидцы», – заключилрезюмировали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что конфликт зафиксировали в центральном парке города Пушкино Московской области. Неизвестный, возможно, травмированный после выяснения отношений, открыл стрельбу из оружия. Испугавшись шума, люди массово покинули парк.

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#стрельба
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ПВО ликвидировала 11 БПЛА в Тамбовской области
Губернатор Егоров: система ПВО сбила 11 БПЛА в Тамбовской области
27 октября 2024, 06:21

Фото: istockphoto/vadimrysev

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, атака произошла примерно в 0:40 по московскому времени. После падения обломков возник пожар, который был быстро потушен сотрудниками МЧС.

«Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами в течение двух часов. В частности, по четыре летательных аппарата были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один – в Брянской.

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#всу
#мчс
#бпла
#пво
#губернатор
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ЦАХАЛ сообщила об ударе по школе в Газе
27 октября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/butenkow

Израильские ВВС нанесли удар по школе в секторе Газа, которая, как считается, является штаб-квартирой палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об этом на своем канале в Telegram.
«Некоторое время назад по указанию разведки Армии обороны Израиля и Исламской Республики Израиль израильские ВВС нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой “Салах ад-Дин” в городе Газа», – заявили в ЦАХАЛ.

Предположительно, командный центр использовался для планирования нападений на Израиль. Армия также сообщила об использовании высокоточных боеприпасов и обвинила ХАМАС в «систематическом злоупотреблении гражданской инфраструктурой в нарушение международного права».

Ранее израильские военные заявили, что объект штаба Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) по ошибке был атакован Израилем. В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#израиль
#сектор газа
#ракетный удар
#оон
#ливан
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Сторонника Трампа обвинили в нападении на избиркома
27 октября 2024, 02:05

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа обвиняется в нападении на работников избирательных участков в Техасе. Об инциденте сообщила газета The Hill.
В материале отмечается, что инцидент произошел в округе Бексар. Местный житель Джесси Лутценбергер пришел на избирательный участок в кепке сторонника Трампа и проголосовал. На выходе работник избирательной комиссии попросил его снять шляпу, сославшись на запрет агитации.

Между избирателем и работником избирательной комиссии завязалась дискуссия. В какой-то момент Лутценбергер несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.

Вскоре после этого нападавший был арестован. Ему было предъявлено обвинение.

В начале октября президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу того, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно.

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#нападение
#задержание
#обвинение
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ПВО за два часа ликвидировала 13 беспилотников в четырех российских регионах
Минобороны: ПВО за два часа сбила 13 БПЛА в четырех российских регионах
26 октября 2024, 23:34

Фото: iStock/e-crow

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила 13 украинских беспилотников за два часа над четырьмя регионами России.
«С 20.00 до 22.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В частности, еще четыре БПЛА были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а один – в Брянской.

Ранее сообщалось, что красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах региона.

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#липецкая область
#пво
#бпла
#брянская область
#орловская область
#белгородская область
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В Кировской области завели дело после падения вертолета Ми-2
26 октября 2024, 23:25

Фото: iStock/Akintevs

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Жесткая посадка вертолета произошла вечером 26 октября, на борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. За штурвалом находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткавиа» Валентин Комлев.

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#крушение
#вертолёт
#ск рф
#уголовное дело
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