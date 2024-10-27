Напавший на журналистов зампосла Британии Додд госпитализирован в Москве

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В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что медики обнаружили у него компрессионный стеноз чревного ствола.
По информации издания, дипломату стало плохо сегодня утром, 27 октября, после чего его увезли в больницу. Врачи диагностировали у Додда компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, дипломат оказался в центре внимания прессы, когда 24 октября набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ и толкнул девушку с микрофоном. Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала случившееся показателем состояния британского общества на данный момент, а также призвала дипломата вернуть журналистам бейдж и извиниться перед ними.
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