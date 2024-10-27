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Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

Власти Кировской области раскрыли имена погибших при крушении Ми-2
27 октября 2024, 07:28
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале опубликовал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе.
По словам Курдюмова, на борту воздушного судна находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких. Он отметил, что Ми-2 управлял опытный летчик, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации».

Курдюмов добавил, что смерть пилота является невосполнимой утратой.



Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 октября. Санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Кировской области. На борту воздушного судна находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом вертолета был гендиректор частной авиационной компании «Вяткавиа».

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По факту массовой драки в подмосковном парке проводится проверка
Прокуратура МО: по факту массовой драки в Пушкине проводится проверка
27 октября 2024, 06:43

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

По факту массовой драки в городе Пушкино Московской области проводится расследование. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, сигнал о происшествии поступил 26 октября около 18:00. На основании этого полиция провела расследование по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, нарушившие общественный порядок, опрашиваются очевидцы», – заключилрезюмировали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что конфликт зафиксировали в центральном парке города Пушкино Московской области. Неизвестный, возможно, травмированный после выяснения отношений, открыл стрельбу из оружия. Испугавшись шума, люди массово покинули парк.

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ПВО ликвидировала 11 БПЛА в Тамбовской области
Губернатор Егоров: система ПВО сбила 11 БПЛА в Тамбовской области
27 октября 2024, 06:21

Фото: istockphoto/vadimrysev

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, атака произошла примерно в 0:40 по московскому времени. После падения обломков возник пожар, который был быстро потушен сотрудниками МЧС.

«Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами в течение двух часов. В частности, по четыре летательных аппарата были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один – в Брянской.

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#пво
#губернатор
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ЦАХАЛ сообщила об ударе по школе в Газе
27 октября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/butenkow

Израильские ВВС нанесли удар по школе в секторе Газа, которая, как считается, является штаб-квартирой палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об этом на своем канале в Telegram.
«Некоторое время назад по указанию разведки Армии обороны Израиля и Исламской Республики Израиль израильские ВВС нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой “Салах ад-Дин” в городе Газа», – заявили в ЦАХАЛ.

Предположительно, командный центр использовался для планирования нападений на Израиль. Армия также сообщила об использовании высокоточных боеприпасов и обвинила ХАМАС в «систематическом злоупотреблении гражданской инфраструктурой в нарушение международного права».

Ранее израильские военные заявили, что объект штаба Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) по ошибке был атакован Израилем. В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#сектор газа
#ракетный удар
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#ливан
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Сторонника Трампа обвинили в нападении на избиркома
27 октября 2024, 02:05

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа обвиняется в нападении на работников избирательных участков в Техасе. Об инциденте сообщила газета The Hill.
В материале отмечается, что инцидент произошел в округе Бексар. Местный житель Джесси Лутценбергер пришел на избирательный участок в кепке сторонника Трампа и проголосовал. На выходе работник избирательной комиссии попросил его снять шляпу, сославшись на запрет агитации.

Между избирателем и работником избирательной комиссии завязалась дискуссия. В какой-то момент Лутценбергер несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.

Вскоре после этого нападавший был арестован. Ему было предъявлено обвинение.

В начале октября президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу того, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно.

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#обвинение
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ПВО за два часа ликвидировала 13 беспилотников в четырех российских регионах
Минобороны: ПВО за два часа сбила 13 БПЛА в четырех российских регионах
26 октября 2024, 23:34

Фото: iStock/e-crow

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила 13 украинских беспилотников за два часа над четырьмя регионами России.
«С 20.00 до 22.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В частности, еще четыре БПЛА были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а один – в Брянской.

Ранее сообщалось, что красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах региона.

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#липецкая область
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#бпла
#брянская область
#орловская область
#белгородская область
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В Кировской области завели дело после падения вертолета Ми-2
26 октября 2024, 23:25

Фото: iStock/Akintevs

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Жесткая посадка вертолета произошла вечером 26 октября, на борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. За штурвалом находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткавиа» Валентин Комлев.

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#крушение
#вертолёт
#ск рф
#уголовное дело
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Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
ТАСС: упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался около 38 лет
26 октября 2024, 23:12

Фото: istockphoto/Zeferli

Разбившийся в Кировской области санитарный вертолет Ми-2 находился в эксплуатации около 38 лет. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные российского реестра гражданских воздушных судов.
Вертолет произвели в Польше и первоначально использовали в советских Военно-воздушных силах (ВВС), но затем передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

В последние годы Ми-2 использовался в качестве санитарного вертолета в авиакомпании «Вяткавиа». Компания предоставляла воздушные суда медицинским, спасательным и другим организациям.

В ночь на 26 октября стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку. На борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом был генеральный директор частной авиационной компании «Вяткавиа» Валентин Комлев.

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#вертолёт
#крушение
#ссср
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В МЧС опровергли информацию о возгорании на рязанском НПЗ
26 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Данные о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани опровергли в МЧС России. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предприятие работает штатно.
«Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк. Факельное горение — часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме», — добавили спасатели.
Ранее в сети распространилась информация о пожаре на рязанском НПЗ.

Перед этим в МЧС проинформировали об обнаружении тела четвертого погибшего в результате крушения медицинского вертолета в Кировской области.

Трагедия произошла сегодня вечером, 26 октября. На борту винтокрылой машины находились четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.

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#мчс
#пожар
#рязанская область
#нпз
#новости
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Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета под Кировом
26 октября 2024, 20:50

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС России нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области. Об этом министерство сообщает в своем телеграм-канале. Тела трех других членов экипажа нашли ранее.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — говорится в сообщении.
Напомним, вертолет Ми-2 потерпел крушение в Кировской области сегодня вечером, 26 октября. По информации телеграм-канала «112», разбилось судно медицины катастроф с четырьмя членами экипажа на борту — пилотом, врачом и двумя фельдшерами. На месте падения разгорелся сильный пожар, который пришлось тушить спасателям МЧС.

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#мчс
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#судно
#вертолёт
#112
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