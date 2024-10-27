Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

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Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале опубликовал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе.
По словам Курдюмова, на борту воздушного судна находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких. Он отметил, что Ми-2 управлял опытный летчик, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации».
Курдюмов добавил, что смерть пилота является невосполнимой утратой.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 октября. Санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Кировской области. На борту воздушного судна находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом вертолета был гендиректор частной авиационной компании «Вяткавиа».
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Курдюмов добавил, что смерть пилота является невосполнимой утратой.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 октября. Санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Кировской области. На борту воздушного судна находились четыре человека. Никто из них не выжил. Пилотом вертолета был гендиректор частной авиационной компании «Вяткавиа».
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Екатерина Коршунова