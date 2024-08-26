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Основатель Rumble заявил о переходе Францией «красной линии»

Основатель Rumble Павловски: Франция арестом Дурова перешла красную линию
26 августа 2024, 02:21
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Франция перешла красную черту, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил в социальной сети X (бывший Twitter) основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски.
По его словам, Париж угрожал Rumble.

«Теперь они перешли красную линию, арестовав главу Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не цензурировал речь», – отметил он.



Как дал понять Павловски, компания видеохостинга будет бороться за свободу слова всеми законными способами.

Он также заявил, что покидает Евросоюз в связи с новостями об аресте Дурова. Напомним, российский бизнесмен был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже.

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#задержание
США обвинили ли в поставке химических и отравляющих веществ на Украину
26 августа 2024, 02:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в заявлении газете «Известия» обвинила США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.

США остаются одной из основных стран, поставляющих отравляющие вещества на Украину. Отмечается, что в 2023 году фиксировались поставки химических веществ временно выводящего действия BZ (хинуклидил-3-бензилат), CS (Хлорбензальмалонодинитрил, также известен как «газ Сирень»), CR (Дибензоксазепин), а также ручных гранат «Терен-6» с химическими средствами раздражающего действия.

По данным постоянного представительства при ОЗХО в России, использование украинскими войсками нелетальных токсичных химических веществ, в основном хлорпикрина (часто в смеси с хлорацетофеноном), было зафиксировано более чем в 400 случаях в области специальной военной операции (СВО).

22 августа командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что украинские войска применили газовое оружие в Курской области.

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#всу
#вс рф
#украина
#сво
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Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС РФ на донецком направлении
Алаудинов заявил о мощном продвижении России на донецком направлении
26 августа 2024, 01:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», заявил, что российские войска добиваются значительных успехов на донецком направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Если говорить о других направлениях, то есть это донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия продвигается по всей линии соприкосновения.

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#россия
#всу
#вс рф
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«Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники на курском направлении
Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники в Курской области
26 августа 2024, 01:25

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области более десяти единиц военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в Telegra,-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командующий спецназом генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) атаковали две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ (боевых бронированных машин), один ИМР (инженерная машина разграждения) и шесть автотранспортных средств.

«Сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку"», – сообщил он.

Алаудинов добавил, что российские войска получили подкрепление, и противник отступает в отдельных районах Курской области.

Ранее подчеркнул, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной.

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#всу
#курская область
#россия
#вс рф
#вооружение
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Дроны ВСУ атаковали автомобиль на трассе в российском регионе
Гладков: FVP-дроны ВСУ атаковали автомобиль на белгородской трассе
26 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/yucelyilmaz

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое.

«Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», – отметил Гладков.

Автомобиль, в котором они ехали, полностью сгорел.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом.

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#автомобили
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#всу
#дрон
#бпла
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Сидельцев волгоградского ИК-19 поощряли самогоном, телефонами и «левым» заработком
Mash: в волгоградском ИК-19 заключенные получали самогон, телефоны и заработок
26 августа 2024, 00:46

Фото: istock/OlFedv

В волгоградском ИК-19, где недавно радикалы устроили бунт и взяли заложников, у заключенных была возможность получать самогон, покупать телефоны с доступом в интернет и зарабатывать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сидельцы также могли приобретать дополнительные передачки и свидания, говорится в сообщении.
По данным издания, самое большое «раздолье» царило до 2021 года, когда кнопочные телефоны стоили от 5 до 10 тысяч рублей, смартфоны от 20 до 40 тысяч, а техника Apple — от 40 тысяч, однако после условия ужесточились.

Отмечается, что возможность купить телефон с выходом в интернет осталась и после 2021 года, что позволяло некоторым заключенным читать в интернете запрещенную литературу.

В материале также указано, что «постояльцы» колонии могли зарабатывать дополнительные деньги, а на территории учреждения был самогонный аппарат, на котором они гнали самогон из браги.

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#контракт
#сво
#жертвы
#тюрьма
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В Италии предрекли трудности для Илона Маска после задержания Дурова
Вице-премьер Италии Сальвини: после Павла Дурова заткнут рот Илону Маску
26 августа 2024, 00:36

Фото: iStock/okfoto

Министр транспорта и инфраструктуры Италии и вице-премьер Маттео Сальвини прокомментировал в социальной сети Facebook* задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Политик заявил, что Европа уже близка к цензуре. По его словам, трудности, возникшие после задержания Дурова, представляют угрозу для американского миллиардера Илона Маска, владельца социальной сети X.

Дурова задержали в аэропорту Парижа в ночь на 24 августа. По мнению французских судебных властей, он является соучастником незаконных действий, воплощенных при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#италия
#франция
#арест
#павел дуров
#илон маск
#европа
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Пролив Босфор перекрыт танкером из Панамы
TRT Haber: пролив Босфор временно перекрыли в обе стороны из-за поломки танкера
26 августа 2024, 00:26

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber. Неисправность выявили у судна под названием Sredina, которое ходит под флагом Панамы, указано в сообщении.
«Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina», — передает телеканал.
Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази.

Однако Генеральное управление Береговой охраны сообщило, что танкер шел из Румынии в Ливию, а на помощь ему уже отправили три буксира.

Не так давно похожий случай произошел в проливе Дарданеллы с танкером Sea Marine 1, следовавшего в Россию, когда у него отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.

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#помощь
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#фото
#город
#турция
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Алаудинов заявил о доминировании России по всей линии боевого соприкосновения
Алаудинов: ВС РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения
25 августа 2024, 23:51

Фото: istockphoto/zabelin

Командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области не оканчиваются бои, однако обстановка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

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#вс рф
#россия
#украина
#всу
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Площадь природного пожара в Крыму увеличилась в три раза
МЧС: площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась с 15 до 45 гектаров
25 августа 2024, 23:43

Фото: istock/DmyTo

Площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Также отмечается, что участие в тушении пожара принимает более 380 человек и три вертолета.

Ранее МЧС сообщало, что площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.

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#мчс
#крым
#вертолёт
#пожар
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