Основатель Rumble заявил о переходе Францией «красной линии»

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Франция перешла красную черту, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил в социальной сети X (бывший Twitter) основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски.
По его словам, Париж угрожал Rumble.
Как дал понять Павловски, компания видеохостинга будет бороться за свободу слова всеми законными способами.
Он также заявил, что покидает Евросоюз в связи с новостями об аресте Дурова. Напомним, российский бизнесмен был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже.
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«Теперь они перешли красную линию, арестовав главу Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не цензурировал речь», – отметил он.
Как дал понять Павловски, компания видеохостинга будет бороться за свободу слова всеми законными способами.
Он также заявил, что покидает Евросоюз в связи с новостями об аресте Дурова. Напомним, российский бизнесмен был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже.
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Александр Климов