Основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин умер в 56 лет

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На 57-м году жизни скончался основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом сказано на сайте компании.
«На 57-м году жизни от нас ушел Андрей Павлович Сульдин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в публикации.
Фото: palich.ru/novosti/
Под торговой маркой «У Палыча» производятся гастрономия, напитки и кондитерские изделия. В 1991 году предприниматель открыл в Самаре одноименное кафе, в 1995-м появился ресторан и производство пельменей, а в 1998-м в ассортименте было 37 видов продукции. Столичное торговое представительство бренда открылось в 2001 году.
В прошлом году продукция компании в количестве 1,6 тысячи видов была представлена в 23-х субъектах страны, работает свыше 400 магазинов. Бренд «У Палыча» побеждал в международных отраслевых конкурсах и выставках. Сульдина называют легендой Самары.
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