Основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин умер в 56 лет

В ноябре 2011 года 24-летняя Галина Колядзинская ушла из дома после ссоры с парнем и бесследно исчезла. Почти три года о ней не было никаких вестей. В 2014 году её возлюбленного Виктора Коэна (Половова) обвинили в убийстве девушки. Он задушил Галину, расчленил её тело в ванной и вывез останки в лес, где попытался сжечь. Как он живет после освобождения из тюрьмы и чем зарабатывает деньги, расскажет «Радио 1».