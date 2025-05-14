«Нашла у него книги с жуткими ритуалами»: россиянка с сыном сбежала от французского мужа после чудовищной находки

Фото: istockphoto / Davizro
Ольга Комарова (имя изменено) зарегистрировалась на сайте знакомств вовсе не в поисках любви. В 2012 году она искала француза, который помог бы ей проверить документы для поступления в зарубежный университет. На её анкету откликнулся немолодой мужчина по имени Эмиль Бернар, носивший очки и владевший безупречной французской грамматикой. Он с радостью согласился помочь. Во что вылилось их знакомство, расскажет «Радио 1».
Практичный роман: как началась история
Поступив в университет, Ольга продолжила общение с Эмилем. По выходным она приезжала к нему в гости. Через год они начали жить вместе, а в 2016 году поженились и обвенчались.
В 2017 году у пары родился сын Мартин. Когда мальчику исполнилось полтора года, Ольга решила показать мужу и ребенку свою родину — Башкирию. Вместе с ними в поездку отправились и родители Эмиля. После недели гостеприимных застолий в кругу родственников они отправились в Москву — оттуда предстояло вылететь обратно во Францию, в город Истр, где семья недавно приобрела дом.
Однако, когда поезд прибыл на Казанский вокзал, всё пошло не по плану. Ольга вышла на перрон с сыном на руках, сказав, что пойдёт встретить такси. После этого она исчезла. Телефон был отключён. Эмиль с родителями остались одни — без языка, без связи, без понимания, что делать дальше.
Начало странной истории
Эмиль обратился в полицию. С помощью онлайн-переводчика он объяснил ситуацию. Поскольку пропал ребенок, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» — таковы формальности.
«Женщина попала на две камеры наружного видеонаблюдения. На камере с перрона вокзала было видно, как она стремительно направляется к выходу с вокзала, а на второй камере — как она спускается на станцию метро "Комсомольская"», — сообщила руководитель Кунцевского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по городу Москва Александр Любимов.
Это были единственные зацепки.
Фото: istockphoto / aapsky
Частный детектив и обыски
Эмиль не сидел сложа руки. Он нанял адвоката с детективными навыками, и тот попытался с помощью дальнего родственника Ольги проникнуть в дом её родителей. Но попытка провалилась: родственники застукали «шпионов» и вызвали полицию.
Обысками дело не ограничилось — в доме родителей Ольги они проводились трижды. Но никаких следов сбежавшей женщины найдено не было.
Следствие продолжало идти вслепую. У женщины не было банковских карт, телефон найден в урне, сим-карта отсутствовала. Данные из больниц и моргов результатов не дали. Казалось, исчезла бесследно.
Масоны и религиозные страхи
Среди вещей Ольги Эмиль обнаружил литературу об апокалипсисе и чипировании. Он предположил, что жена могла попасть под влияние религиозной секты. Следствие зацепилось за эту версию. Совместно с уголовным розыском Москвы и при поддержке спецслужб была проверена одна из общин в Псковской области. Село окружили, но и там Ольгу не нашли.
Фото: istockphoto / DedMityay
Тем временем Эмиль подал в суд иск о месте проживания сына. Он хотел, чтобы в случае нахождения ребенка, того вернули во Францию.
«Это сделало расследование сложным еще и с моральной стороны. Мы понимали: если найдем их, то сына у женщины заберут», — подчеркнул Любимов.
Зацепка спустя два года
И только через два года после исчезновения появилась реальная надежда. Следователи нашли старую знакомую Ольги — ту самую Свету, с которой они когда-то ездили в церковь вместе. Далее — чудо: удалось отыскать её ухажера Сашу. Он сообщил, что недавно видел Ольгу в одной из деревень Смоленской области — одетую по-монашески, с ребёнком.
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Оперативники бросились прочёсывать регион. В селе Баскаково нашли подходящую церковь и дом бывшего настоятеля, с которым Ольга действительно была знакома. Местные подтвердили, что она жила в деревне два года. Но снова неудача — женщина уехала. Однако один из жителей рассказал, что помогал ей переехать в другую деревню — Величково.
Финал пряток
Именно там, у водоема, где Ольга стирала вещи, её и нашли.
«Ольга с ребенком стояли у водоема, они стирали вещи. После такой колоссальной проведенной нами работы, это было невероятно. Она удивилась, что мы ее все-таки нашли, но в какой-то степени была даже рада. Двухлетние "прятки" ее вымотали. Единственное, чего она боялась, что сына заберут и отдадут мужу. Но мы убедили ее, что этого не случится, что ей хотят помочь», — рассказал замруководителя отдела ГУУР МВД России, полковник Армен Егиазарян.
Своё бегство Ольга объяснила тем, что обнаружила у мужа литературу о масонстве. Символы, описания ритуалов и речи об инициации сына в это общество привели её в ужас.
Эмиль не отрицал своего участия и даже предлагал провести свадьбу по масонскому обряду. Это окончательно убедило женщину в том, что нужно бежать.
Мать признали вменяемой
Следствие проверило всё: психологическое состояние матери и ребёнка, условия их жизни. Экспертизы показали, что Мартин хорошо развит, обучен чтению и счёту, а сама Ольга — вменяемая и заботливая мать.
Она заявила, что всё ещё любит мужа и была бы готова вернуться, если бы он отказался от масонства. Но решение суда оказалось на её стороне: ребёнок остался с ней в России.
Сегодня Ольга работает учителем в Башкирии, а Мартин учится в местной школе. Так завершилась двухлетняя история, начавшаяся с практичного знакомства — и закончившаяся побегом от масонской символики.
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Дайана Хусинова