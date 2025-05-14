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«Нашла у него книги с жуткими ритуалами»: россиянка с сыном сбежала от французского мужа после чудовищной находки

Фото: istockphoto / Davizro

Фото: istockphoto / Davizro

Ольга Комарова (имя изменено) зарегистрировалась на сайте знакомств вовсе не в поисках любви. В 2012 году она искала француза, который помог бы ей проверить документы для поступления в зарубежный университет. На её анкету откликнулся немолодой мужчина по имени Эмиль Бернар, носивший очки и владевший безупречной французской грамматикой. Он с радостью согласился помочь. Во ​что вылилось их знакомство, расскажет «Радио 1».

Практичный роман: как началась история


Поступив в университет, Ольга продолжила общение с Эмилем. По выходным она приезжала к нему в гости. Через год они начали жить вместе, а в 2016 году поженились и обвенчались.

В 2017 году у пары родился сын Мартин. Когда мальчику исполнилось полтора года, Ольга решила показать мужу и ребенку свою родину — Башкирию. Вместе с ними в поездку отправились и родители Эмиля. После недели гостеприимных застолий в кругу родственников они отправились в Москву — оттуда предстояло вылететь обратно во Францию, в город Истр, где семья недавно приобрела дом.

Однако, когда поезд прибыл на Казанский вокзал, всё пошло не по плану. Ольга вышла на перрон с сыном на руках, сказав, что пойдёт встретить такси. После этого она исчезла. Телефон был отключён. Эмиль с родителями остались одни — без языка, без связи, без понимания, что делать дальше.

Начало странной истории


Эмиль обратился в полицию. С помощью онлайн-переводчика он объяснил ситуацию. Поскольку пропал ребенок, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» — таковы формальности.

«Женщина попала на две камеры наружного видеонаблюдения. На камере с перрона вокзала было видно, как она стремительно направляется к выходу с вокзала, а на второй камере — как она спускается на станцию метро "Комсомольская"», — сообщила руководитель Кунцевского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по городу Москва Александр Любимов.

Это были единственные зацепки.

Фото: istockphoto / aapsky

Частный детектив и обыски


Эмиль не сидел сложа руки. Он нанял адвоката с детективными навыками, и тот попытался с помощью дальнего родственника Ольги проникнуть в дом её родителей. Но попытка провалилась: родственники застукали «шпионов» и вызвали полицию.

Обысками дело не ограничилось — в доме родителей Ольги они проводились трижды. Но никаких следов сбежавшей женщины найдено не было.

Следствие продолжало идти вслепую. У женщины не было банковских карт, телефон найден в урне, сим-карта отсутствовала. Данные из больниц и моргов результатов не дали. Казалось, исчезла бесследно.

Масоны и религиозные страхи


Среди вещей Ольги Эмиль обнаружил литературу об апокалипсисе и чипировании. Он предположил, что жена могла попасть под влияние религиозной секты. Следствие зацепилось за эту версию. Совместно с уголовным розыском Москвы и при поддержке спецслужб была проверена одна из общин в Псковской области. Село окружили, но и там Ольгу не нашли.

Фото: istockphoto / DedMityay

Тем временем Эмиль подал в суд иск о месте проживания сына. Он хотел, чтобы в случае нахождения ребенка, того вернули во Францию.

«Это сделало расследование сложным еще и с моральной стороны. Мы понимали: если найдем их, то сына у женщины заберут», — подчеркнул Любимов.

Зацепка спустя два года


И только через два года после исчезновения появилась реальная надежда. Следователи нашли старую знакомую Ольги — ту самую Свету, с которой они когда-то ездили в церковь вместе. Далее — чудо: удалось отыскать её ухажера Сашу. Он сообщил, что недавно видел Ольгу в одной из деревень Смоленской области — одетую по-монашески, с ребёнком.

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Оперативники бросились прочёсывать регион. В селе Баскаково нашли подходящую церковь и дом бывшего настоятеля, с которым Ольга действительно была знакома. Местные подтвердили, что она жила в деревне два года. Но снова неудача — женщина уехала. Однако один из жителей рассказал, что помогал ей переехать в другую деревню — Величково.

Финал пряток


Именно там, у водоема, где Ольга стирала вещи, её и нашли.

«Ольга с ребенком стояли у водоема, они стирали вещи. После такой колоссальной проведенной нами работы, это было невероятно. Она удивилась, что мы ее все-таки нашли, но в какой-то степени была даже рада. Двухлетние "прятки" ее вымотали. Единственное, чего она боялась, что сына заберут и отдадут мужу. Но мы убедили ее, что этого не случится, что ей хотят помочь», — рассказал замруководителя отдела ГУУР МВД России, полковник Армен Егиазарян.

Своё бегство Ольга объяснила тем, что обнаружила у мужа литературу о масонстве. Символы, описания ритуалов и речи об инициации сына в это общество привели её в ужас.

Эмиль не отрицал своего участия и даже предлагал провести свадьбу по масонскому обряду. Это окончательно убедило женщину в том, что нужно бежать.

Мать признали вменяемой


Следствие проверило всё: психологическое состояние матери и ребёнка, условия их жизни. Экспертизы показали, что Мартин хорошо развит, обучен чтению и счёту, а сама Ольга — вменяемая и заботливая мать.

Она заявила, что всё ещё любит мужа и была бы готова вернуться, если бы он отказался от масонства. Но решение суда оказалось на её стороне: ребёнок остался с ней в России.

Сегодня Ольга работает учителем в Башкирии, а Мартин учится в местной школе. Так завершилась двухлетняя история, начавшаяся с практичного знакомства — и закончившаяся побегом от масонской символики.

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SHOT: Копьё пробило насквозь голову школьнице в Кабардино-Балкарии
14 мая 2025, 13:42

Фото: istockphoto/blinow61

Школьница умерла в реанимации спустя четыре дня после того, как ей копьем пробило голову. Как пишет SHOT, инцидент произошел в Кабардино-Балкарии.
Уточняется, что во время тренировки в спортшколе «Колос» города Прохладный 16-летний подросток метнул копье, которое попало в голову 13-летней девочке. Тренер в этот момент отвлекся, сказано в публикации.

Ребенка экстренно госпитализировали, медики боролись за ее жизнь, но 7 мая школьницы не стало. Она скончалась, не приходя в сознание. Дело на контроле Следственного комитета. Сейчас решается вопрос, привлечь ли к ответственности педагога Владимира М. Мужчина был ранее главой станицы Приближная.

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В Кузбассе мать разбила младенцу голову о чугунную ванну из-за плача
14 мая 2025, 13:24

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Кузбассе молодая женщина разбила семимесячному сыну голову о чугунную ванну из-за того, что он долго плакал. Сейчас малыш проживает с отцом, а мать отправили в колонию на два года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«10 февраля 2025 года, находясь в квартире по улице Инициативной в городе Кемерово, женщина сильно избила родного 7-месячного сына, разозлившись на него за плач и доставляемые в связи с этим неудобства. Она взяла руками голову ребенка и, удерживая его таким образом, с силой ударила малолетнего не менее двух раз головой об дно чугунной ванны», — передает «Сiбдепо».

Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Суд приговорил 21-летнюю мать к двум годам колонии.

В настоящее время малыша уже выписали. Он живёт с отцом.

Тем временем в Санкт-Петербурге двоих детей поместили в больницы в тяжелом состоянии. Один ребенок получил ушиб мозга на детской площадке, а второй проглотил батарейку, пишут argumenti.ru.

Известно, что пятилетний мальчик из Красногвардейского района попал в больницу с закрытой ЧМТ, ушибом головного мозга легкой степени и ссадинами мягких тканей на лбу. Оказалось, что ребёнок столкнулся головой с пятилетней сестрой.

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#подмосковье
#суд
#врачи
#ребёнок
#кемерово
#женщина
#мать
#больницы
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Сопредседателю движения «Голос»* вынесли приговор
Мельконьянц получил пять лет колонии
14 мая 2025, 12:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Пять лет колонии по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации получил сопредседатель движения «Голос»* Григорий Мельконьянц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
«Признать Мельконьянца виновным и назначить ему наказание на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в судебном решении.
Фигуранту запретили заниматься общественной деятельностью на девять лет. На заседании были представители чешского, норвежского, австрийского, новозеландского, швейцарского, французского, немецкого, американского посольств и посольства Евросоюза.

Движение «Голос»* наблюдало за ходом российских выборов с 2003 года. В 2013 было признано иноагентом. В 2016 году его ликвидировали, а в августе 2023 у Мельконьянца и других координаторов провели обыски.

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#мир
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Торгует футболками с изображением мясорубки: как сейчас живет Виктор Коэн, расчленивший свою девушку Галину Колядзинскую
14 мая 2025, 11:21

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

В ноябре 2011 года 24-летняя Галина Колядзинская ушла из дома после ссоры с парнем и бесследно исчезла. Почти три года о ней не было никаких вестей. В 2014 году её возлюбленного Виктора Коэна (Половова) обвинили в убийстве девушки. Он задушил Галину, расчленил её тело в ванной и вывез останки в лес, где попытался сжечь. Как он живет после освобождения из тюрьмы и чем зарабатывает деньги, расскажет «Радио 1».

Версия матери: «Она жива»


Мать Галины, Елена Колядзинская, с самого начала сомневалась в официальной версии. Она убеждена, что её дочь жива, инсценировала исчезновение и уехала за границу.

«Она жива, как жива сейчас я», — уверенно заявляла женщина в эфире программы «Это реальная история. Дело Коэна» на канале ТВ-3.

Елена считает, что признание Виктора было получено под давлением, а дело с самого начала сопровождалось необъективным вниманием прессы и общественности.

«Мне предложили сознаться в непредумышленном убийстве. Сказали: "Я предлагаю тебе это раз. Дальше мы будем разговаривать в другом ключе и к этому предложению мы больше не вернемся". Естественно, ответить мне на это было нечего. И вот пока он мне все это говорил, в кабинет начали заходить другие сотрудники. В итоге их было человек 7-10, это было сделано для психологического давления. И в какой-то момент, когда я сидел на стуле, сотрудник встал у меня за спиной и нанес мне удар по затылку», — рассказал бывший заключенный в интервью Саше Сулим.

Виктор Коэн и Саша Сулим (фото: Instagram* / koen_viktor)

Он добавил, что для того, чтобы добиться от него признания, ему надели пакет на голову, применяли физическое насилие и угрожали тем, что изнасилуют его жену.

Женитьба, развод и одиночество за решеткой


Через два с половиной года после исчезновения Галины, Виктор женился на своей новой возлюбленной — Татьяне Крапивиной. Именно ради неё, по его словам, он и решил расстаться с Галиной. Впоследствии Татьяна активно защищала Виктора в публичном поле и пыталась добиться для него условного срока, но в 2016 году подала на развод.

После этого поддержка бывшего заключенного заметно ослабла.

«Дело в том, что я не могу воспринимать это лично, так же, как и сам факт уголовного преследования. Мне кажется, значительная часть негатива вызвана тем, что в какой-то момент группа моей поддержки сильно сузилась. Не потому, что меньше людей стали меня поддерживать, а потому что просто некому было этим заниматься. Когда я развелся с первой женой, в объединении было больше 40 тысяч человек, а группа "Антикоэн" насчитывала меньше тысячи, потом ее и вовсе заблокировали. Люди верят в то, что на виду, гуглят и находят информацию с какой-то определенной логикой, которую я не разделяю и могу аргументированно разбить», — сказал Виктор.

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Выход на свободу


В апреле 2024 года Виктор Коэн вышел на свободу после 9 лет и 9 месяцев заключения. О своем освобождении он тут же сообщил в соцсетях, не упустив шанса представить себя в стиле черного юмора.

«Отсидел 9 лет и 9 месяцев по мотивам картины "Исчезнувшая" Финчера», — написал он.

Напомним, в фильме речь шла о женщине, которая инсценировала собственное убийство, чтобы подставить мужа. Многие уверены, что с Галиной все хорошо: она просто переехала в другую страну и сделала пластическую операцию. Тело девушки так и не было найдено, а улики на предполагаемом месте преступления отсутствовали.

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Сегодня Виктор ведет блог, в котором с иронией рассказывает о жизни в тюрьме и эпизодах из уголовного дела. Его контент вызывает волну обсуждений — от поддержки до возмущения.

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Мерч на крови: скандальная монетизация


Виктор Коэн пошел дальше — он запустил собственную линейку одежды и сувениров, вдохновлённую делом об убийстве Галины Колядзинской. Среди продукции — футболки со стоп-кадрами из допросов и толстовки с изображением мясорубки, которая, по версии следствия, могла быть использована для уничтожения тела.

Хотя сам Виктор отрицает, что когда-либо покупал или использовал такой прибор, он не стесняется эксплуатировать этот образ в рекламных целях.

«В материалах уголовного дела упоминаний об этом вообще никаких никогда не было. Тем не менее фейковый чек на мясорубку, которую я никогда не покупал и не использовал, обвинение притащило в суд. В этом и заключается грустная ирония», — комментировал он в эфире программы «ЧП».

Медийность как препятствие к УДО


В интервью изданию VLADIVOSTOK1.RU Коэн отметил, что его известность сыграла против него.

«Я видел человека, который действительно совершил преступление, очень похожее на то, которое инкриминируют мне, но он признает свою вину, у него абсолютно не медийное дело. Его срок закончился на половине примерно — ушел на принудительные работы. У него в этом плане все складывалось намного лучше. Меня принципиально держали до конца», — подчеркнул он.

Тем не менее, он признал, что тюремный опыт и связанный с ним общественный интерес помогли ему переосмыслить себя и даже получить «моральную выгоду».

Виктор Коэн (фото: Instagram* / koen_viktor)

Сам Коэн признался, что размышлял на тему того, что же, по его мнению, произошло с Галиной.

«Если неизвестно, что она мертва, было бы очень самонадеянно полагать, что это так. Тем более без объективных доказательств. Если бы она была жива, я бы попытался просто каким-то образом зафиксировать нашу встречу: включил бы камеру и попытался отвести ее в отдел полиции, чтобы эта история наконец-то для меня закончилась», — сказал он.

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Российская туристка упала с кровати во время сна и впала в кому
Mash: на Пхукете Россиянка впала в кому после падения с кровати во время сна
14 мая 2025, 06:46

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Российская туристка Виолетта из Кемерова впала в кому на острове Пхукет после падения с кровати во время сна. Инцидент произошел за два дня до запланированного отъезда пары домой, сообщает Telegram-канал Mash.
Муж Виолетты, услышав шум от падения, вернул её на кровать, но утром не смог разбудить.

В тайской больнице у женщины диагностировали повреждение мозга и нарушения когнитивных функций. Состояние Виолетты стабилизировалось, и её готовят к выписке, однако семья столкнулась с финансовыми трудностями: они не смогли оплатить лечение и накопили долг за пребывание в клинике.

Возвращение в Россию задерживается также из-за незнания мужем английского языка и отсутствия навыков использования интернета для поиска помощи.

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