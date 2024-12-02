Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

В апреле 2005 года пятеро детей пропали на окраине Красноярска. Спустя три недели в коллекторе на пустыре были найдены обгоревшие останки детей в возрасте от 10 до 12 лет. По прошествию почти 20 лет в уголовном деле открылись новые обстоятельства и центральный аппарат СК возобновил расследование. Подробности — в материале «Радио 1».