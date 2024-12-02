Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

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Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному сроку основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева. Об этом информирует «Интерфакс».
Уточняется, что фигурант дела также оштрафован на 4 миллиона рублей. Его соучастники получили от 8 до 23 лет со штрафами на сумму 16 млн рублей.
По данным следствия, преступники создали приложение «Калькулятор», в котором можно было ввести специальный пин-код и получить координаты тайников-закладок. Лаборатории по производству наркотических веществ находились в частных домах и в гаражах. Силовики провели десятки задержаний и обысков по всей России.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным следствия, преступники создали приложение «Калькулятор», в котором можно было ввести специальный пин-код и получить координаты тайников-закладок. Лаборатории по производству наркотических веществ находились в частных домах и в гаражах. Силовики провели десятки задержаний и обысков по всей России.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова