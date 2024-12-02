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Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку основателя «Гидры» Моисеева
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному сроку основателя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева. Об этом информирует «Интерфакс».
Уточняется, что фигурант дела также оштрафован на 4 миллиона рублей. Его соучастники получили от 8 до 23 лет со штрафами на сумму 16 млн рублей.

По данным следствия, преступники создали приложение «Калькулятор», в котором можно было ввести специальный пин-код и получить координаты тайников-закладок. Лаборатории по производству наркотических веществ находились в частных домах и в гаражах. Силовики провели десятки задержаний и обысков по всей России.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#преступники
#лаборатории
#депутат
Четверо детей погибли в Красноярском крае по вине отца
СК: отец отравившихся в Красной Сопке детей распылил дихлофос на еду
02 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Steven White

Отец четверых детей из Красной Сопки Красноярского края, погибших от отравления дихлофосом, неаккуратно распылил его по дому, отрава попала на одежду, посуду и в еду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК.
«(Причиной произошедшего – ред.) стал дихлофос в результате его неправильного использования. Он попал на еду, на посуду, на одежду», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что глава семейства проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее в СК РФ заявили, что причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, стало инсектицидное средство.

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе.

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#школьница
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Пять сожженных школьников в коллекторе: в деле о загадочной смерти детей в Красноярске появилось новое обстоятельство
02 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/blinow61

В апреле 2005 года пятеро детей пропали на окраине Красноярска. Спустя три недели в коллекторе на пустыре были найдены обгоревшие останки детей в возрасте от 10 до 12 лет. По прошествию почти 20 лет в уголовном деле открылись новые обстоятельства и центральный аппарат СК возобновил расследование. Подробности — в материале «Радио 1».

«Нагуляются» и вернутся домой


Дмитрий Макаров, Максим Тауманов, Александр Лавренко, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе г. Красноярска. 16 апреля 2005 года в школе был субботник, после которого дети решили погулять. Но к вечеру никто из детей домой не вернулся. Родители начали искать парней самостоятельно, но никто из общих знакомых не располагал информацией куда могли запропаститься дети.

После неудачных попыток самостоятельно отыскать школьников, родители обратились в правоохранительные органы.

«Там на нас отреагировали довольно холодно. Мол, парни нагуляются и появятся. Такое ощущение, что всерьез искать их никто не хотел», — рассказывает корреспондентам РИА Новости отец десятилетнего Максима Евгений Тауманов.

Детей искали на протяжении трех недель и только 8 мая в отделение полиции поступило сообщение об обнаружении в коллекторе обгоревших останков детских тел.

Следствие склонялось к несчастному случаю


Фото: iStock/Nirut Punshiri

Сотрудники полиции, ведущие следствие по этому делу, пришли к выводу, что дети погибли по причине взрыва метана в коллекторе. Якобы дети играли на пустыре, забрались в колодец и там мгновенно погибли. Родители пропавших мальчиков были категорически не согласны с этой версией. Колодец, в котором спустя три недели нашли тела, находился недалеко от школы и его несколько раз осматривали поисковые бригады. Родственники погибших детей придали дело огласке, с помощью СМИ им удалось привлечь внимание Москвы.

«В середине лета в Красноярск прилетел заместитель генпрокурора Владимир Колесников. Он изучил все материалы и заявил, что это было убийство. Лишь после этого наконец возбудили уголовное дело», — делится Евгений.

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Дело снова возобновили


Согласно информации РИА Новости, некоторое время назад родителей пропавших детей приглашали в Следственный комитет, где им сообщили о новых обстоятельствах в деле. Расследование трагической гибели школьников продолжается. Делом в настоящее время занимается центральный аппарат Следственного комитета. Подробности следствия пока не разглашаются.

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#статьи
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Четверо школьников попали в больницу из-за странного карандаша в Северной Осетии
02 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/:Iulianna Est

В селе Чермен Северной Осетии четверых школьников госпитализировали четверых школьников из-за странного карандаша с резким запахом. Об этом пишет Shot.
По данным издания, ученикам школы № 2 стало плохо на уроке математики. Учитель задала детям начертить отрезки, тогда одна девочка достала из пенала пластиковый карандаш, от которого пошел резкий запах. Сразу четверо детей почувствовали себя плохо. Их отправили в больницу.

Сейчас врачи выясняют, что стало причиной отравления детей. Все они находятся в стабильном состоянии. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. По приезду медицинской бригады девушка уже не подавала признаков жизни.

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В Саратове скончалась школьница после секса со студентом
Саратовская школьница умерла после секса с парнем
02 декабря 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Саратовской области скончалась 15-летняя школьница после секса со студентом. Об этом рассказывает telegram-канал Mash.
«15-летняя школьница скончалась после секса со студентом в Саратовской области. Причина — его чрезмерно большой пенис», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток была в отношениях с 19-летним молодым человеком с весны этого года и вела половую жизнь. В результате последнего секса школьнице стало плохо. Сначала студент пытался помочь девочке сам, а после вызвал скорую. По приезду медицинской бригады подросток уже не подавала признаков жизни.

Согласно экспертизе, причиной смерти стала тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей. Предварительно, все из-за большого полового члена студента. Мама девочки написала заявление в полицию на молодого человека по двум статьям — «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

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#подросток
#студент
#уголовное заявление
#школьница
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Хирурги удалили 11-килограммовую кисту с паразитом девушке в Казани
02 декабря 2024, 14:55

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Казани хирурги удалили девушке 11-килограммовую кисту с паразитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, врачи выявили эхинококковую кисту (паразит свил себе гнездо) у девушки еще в 2017 году. Тогда она пропила необходимые препараты, но лечение она так и не завершила.

Год назад 21-летняя девушка сильно похудела и обнаружила большое образование на животе. Врачи выявили огромную опухоль, которая сдавила органы, а в некоторые проросла.

Чтобы избавить пациентку от недуга, врачам пришлось вместе с опухолью удалить два сегмента печени и часть мочеточника. Сейчас девушку уже выписали из больницы. Она долечивается дома.

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#препараты
#дома
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Покусанный матерью 6-летний мальчик прятался в затопленной квартире под Новороссийском: как сложилась судьба спасенного ребенка
02 декабря 2024, 14:00

Фото: iStock/Victority

В апреле 2020 года в новороссийской квартире случайно был обнаружен истерзанный матерью 6-летний ребенок. 15 апреля в отделение полиции поступил звонок от жильцов дома на улице Видова. Жители пожаловались на затопление соседями сверху, после того как квартиру открыли в захламленной комнате был обнаружен избитый мальчик. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Потоп в квартире спас ребенка


Соседи попали в квартиру вместе с аварийной службой и сотрудниками полиции потому, что из квартиры текла вода и топила ближайшие помещения. Кто-то из присутствующих включил видеокамеру на своем телефоне. На видеозаписи видно, что потоп начался в ванной комнате. На кадрах запечатлена раковина с работающим душем. Предположительно, слив раковины был неисправен.

Маленького мальчика жители дома нашли не сразу. Он прятался в соседней комнате. Грязный и избитый ребенок сидел в углу захламленной комнаты. Несмотря на свой дошкольный возраст, ребенок плохо разговаривал и был очень напуган. Мальчика сразу направили в больницу.

Сын виноват в ссорах с сожителем


Фото: iStock/lavizzara

В больнице ребенку диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На теле мальчика зафиксированы множественные синяки, ссадины и укусы. Мать периодически избивала сына и надолго оставляла одного в запертой квартире. Позже, на допросе женщина расскажет следователям, что ребенок виноват в ее ссорах с сожителем. Экспертиза, проведенная женщине, выявила алкоголизм и психиатрические отклонения.

После ухода из семьи отца ребенка у женщины возник настолько сильный стресс, что её поведение стало неадекватным и она начала проявлять агрессию по отношению к своему сыну. Отец ребенка помогал бывшей сожительнице деньгами и очень хотел общаться с сыном, но мать была категорически против, не подпускала его к ребёнку.

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Суд


По факту издевательств над собственным ребенком в течение пяти лет следственный комитет города Новороссийск возбудил уголовное дело. Суд признал обвиняемую виновной в истязании 6-летнего сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ) и приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Отделом опеки женщина лишена родительских прав.

Сейчас ребенок проживает со вторым своим родителем в соседнем городе. У отца ребенка были большие сложности с тем, что бы забрать сына к себе. С его матерью он не состоял в официальном браке и подтверждать факт отцовства пришлось путем проведения генетической экспертизы.

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#статьи
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SHOT: массажист утонул во время купания в пруду в первый день зимы в Подмосковье
02 декабря 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Массажист утонул в пруду во время купания в первый день зимы в подмосковном Реутове, пишет Shot.
По данным журналистов, трагедия произошла накануне, когда 58-летний Владимир П. решил нестандартно отпраздновать приход зимнего сезона, искупавшись в Фабричном парке.

После некоторого времени в воде мужчина попытался вылезти, зацепившись за льдину, однако ничего не получилось, и он стал тонуть. Местные рыбаки вызвали медиков, но было поздно. По информации авторов, погибший работал массажистом, девять лет назад мужчина отучился в спецакадемии в Таиланде.

Ранее в Следственном комитете по Красноярскому краю назвали причину отравления семьи, где погибли четверо детей.

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Пассажир скончался в самолете, летевшем из Египта в Петербург
02 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

Пожилому мужчине стало плохо во время перелета на самолете из Египта в Россию. Пассажир скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Согласно сообщению, ЧП произошло 30 ноября на борту Airbus A330. Самолет выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В районе Московской области 63-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему пытались оказать первую помощь, однако состояние пассажира ухудшалось.

Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину. Он умер.

Всех пассажиров высадили из самолета для проведения следственных действий. Борт вылетел в Санкт-Петербург через четыре часа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Названа причина отравления семьи в Красноярском крае
СК: причиной отравления семьи в Красноярском крае стало инсектицидное средство
02 декабря 2024, 12:50

Фото: istockphoto/blinow61

Инсектицидное средство стало причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, проинформировали в СК РФ по региону. Трагедия произошла в сентябре, когда в местном магазине Красной Сопки семья приобрела курицу с пельменями.
В ведомстве отмечали, что версия с инсектицидным средством была приоритетной. Следователи уточнили, что действиям отца четверых погибших ребят будет дана правовая оценка. Перед отравлением мужчина обрабатывал дом аэрозолем.

Ранее сообщалось, о пьяном полуголом депутате из Ачинского района, который обматерил соседку при росгвардейцах. Отмечалось, что он общался с ней на повышенных тонах. Мужчину возмутило, что ему пришлось выходить из квартиры, где громко праздновали.

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#дети
#смерть
#новости
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