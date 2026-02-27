Основателя проекта Readovka Костылева задержали по делу о мошенничестве
Основателя проекта Readovka Алексея Костылева задержали по делу о мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос, после чего поместили в изолятор временного содержания.
О задержании сообщили в связанном с ним проекте «Русская жизнь». По предварительной информации, в ближайшее время суд изберет Костылеву меру пресечения. Его соратники заявили, что состояние здоровья журналиста вызывает опасения: в октябре 2024 года он получил тяжелые травмы в аварии на квадроцикле в Смоленской области, перенес трепанацию черепа и несколько операций. По их словам, нахождение в изоляторе может осложнить процесс реабилитации.
Костылев основал Readovka в 2014 году как региональное издание Смоленской области, позже редакция переехала в Москву, и проект стал федеральным. После начала СВО издание заняло провоенную позицию. В 2025 году в холдинге сменилось руководство, а в медиа сообщалось о проверках в отношении Костылева и его окружения из-за возможной растраты средств.
