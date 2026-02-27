Пьяный россиянин пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги
В Калининграде местный житель пытался прикурить от Вечного огня. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в состоянии опьянения подошёл к чаше Вечного огня. Сначала он попытался прикурить сигарету от пламени, а затем поднёс к огню ноги, чтобы согреться.
Полицейские установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 48-летний житель региона. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Накануне в Москве осудили мужчину, облившего краской Исторический музей на Красной площади.
