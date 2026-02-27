Пьяный россиянин пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги

27 февраля 2026, 13:16

Житель Калининграда попытался прикурить от Вечного огня и грел у него ноги

Фото: Istock/Anton Deev

В Калининграде местный житель пытался прикурить от Вечного огня. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.