Основателю Readovka продлили срок ареста за кражу денег у Минобороны
Тверской суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей основателя издания Readovka Алексея Костылева, обвиняемого в хищении свыше миллиарда рублей у Министерства обороны РФ. Соответствующие сведения размещены в картотеке судов общей юрисдикции столицы.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста прошло 16 июля, а само решение начнёт действовать с 21 июля. При этом конкретная продолжительность срока ареста не указана.
Костылёв находится в СИЗО с конца февраля. Его арестовали в рамках дела о хищении более миллиарда рублей в составе группы лиц по предварительному сговору. По данным следователей, злоумышленники присвоили средства от контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов для Минобороны. Кроме того, Костылёву вменяют неисполнение обязательств по государственным сделкам.
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