Основателю Readovka продлили срок ареста за кражу денег у Минобороны

19 июля 2026, 06:11

Суд продлил арест основателю Readovka Костылёву по делу о хищении у Минобороны

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Тверской суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей основателя издания Readovka Алексея Костылева, обвиняемого в хищении свыше миллиарда рублей у Министерства обороны РФ. Соответствующие сведения размещены в картотеке судов общей юрисдикции столицы.