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В США учительница года изнасиловала школьника

Бывшую учительницу года арестовали в США за секс с учеником
Фото: istockphoto/NanoStockk

В штате Миссисипи арестовали бывшую учительницу года Оливию Мари Смит. Её подозревают в сексуальных преступлениях в отношении ученика, информирует New York Post.



По данным следствия, поводом для начала расследования, стартовавшего примерно месяц назад, стало заявление в полицию. В нём говорилось, что педагог, работая в средней школе, вступила в интимную связь с одним из учащихся. Возраст пострадавшего ребёнка в материалах дела не раскрывается.

Примечательно, что в 2022 году Смит удостоилась звания «Учитель года», а позднее её повысили до заместителя директора начальной школы. Это назначение состоялось незадолго до задержания.

Женщине инкриминируют сексуальное насилие и склонение несовершеннолетнего к встрече с преступным умыслом сексуального характера. В случае обвинительного приговора ей грозит до 30 лет тюремного заключения.

Александр Огарёв

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