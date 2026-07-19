В США учительница года изнасиловала школьника

19 июля 2026, 05:56

Бывшую учительницу года арестовали в США за секс с учеником

Фото: istockphoto/NanoStockk

В штате Миссисипи арестовали бывшую учительницу года Оливию Мари Смит. Её подозревают в сексуальных преступлениях в отношении ученика, информирует New York Post.