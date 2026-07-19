В США учительница года изнасиловала школьника
В штате Миссисипи арестовали бывшую учительницу года Оливию Мари Смит. Её подозревают в сексуальных преступлениях в отношении ученика, информирует New York Post.
По данным следствия, поводом для начала расследования, стартовавшего примерно месяц назад, стало заявление в полицию. В нём говорилось, что педагог, работая в средней школе, вступила в интимную связь с одним из учащихся. Возраст пострадавшего ребёнка в материалах дела не раскрывается.
Примечательно, что в 2022 году Смит удостоилась звания «Учитель года», а позднее её повысили до заместителя директора начальной школы. Это назначение состоялось незадолго до задержания.
Женщине инкриминируют сексуальное насилие и склонение несовершеннолетнего к встрече с преступным умыслом сексуального характера. В случае обвинительного приговора ей грозит до 30 лет тюремного заключения.
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