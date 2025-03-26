Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении

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Основателю «Русагро»и бывшему сенатору Белгородской области Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Руслан Кожура.
Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены дела по двум соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.
Ранее в офисах «Русагро» в Москве и Белгороде прошли обыски, в результате чего были задержаны несколько человек, в том числе основатель агрохолдинга.
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Ранее в офисах «Русагро» в Москве и Белгороде прошли обыски, в результате чего были задержаны несколько человек, в том числе основатель агрохолдинга.
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Анастасия Чинкова