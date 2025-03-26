Росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинской картой»

В Москве при поддержке ОМОН «Авангард» столичного ГУ Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с реализацией федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что злоумышленники, действуя по предварительному сговору, разработали преступную схему, направленную на хищение бюджетных средств. Они подали заявку на участие в программе и заключили фиктивный договор на оказание услуг в сфере культуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступники покупали билеты на мероприятия, но не посещали их, оформляли карты на подставных лиц, похищали деньги, предназначенные для молодежи, и использовали другие способы для обмана.
Всего задержанные купили более 300 билетов, потратив на это порядка одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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