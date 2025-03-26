Росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинской картой»

Житель Перми получил банку кильки с логотипом «За Родину» вместо iPhone 16, который он заказал на маркетплейсе. С продавца взыскали порядка 215 тысяч рублей в качестве стоимости товара и компенсации, сообщили в пресс-службы Пермского краевого суда.