«Остался наедине»: Жених изнасиловал гостью на своей свадьбе

18 июля 2026, 20:42

В США мужчине инкриминируют изнасилование женщины в ночь его свадьбы

Фото: Istock/Colombe Photographie

В американском штате Кентукки возбудили уголовное дело против 38-летнего мужчины. Как сообщает People, американца обвиняют в изнасиловании гостьи, которая приехала на его свадьбу и осталась ночевать в доме вместе с другими приглашёнными.