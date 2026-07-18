«Остался наедине»: Жених изнасиловал гостью на своей свадьбе
В американском штате Кентукки возбудили уголовное дело против 38-летнего мужчины. Как сообщает People, американца обвиняют в изнасиловании гостьи, которая приехала на его свадьбу и осталась ночевать в доме вместе с другими приглашёнными.
Инцидент произошёл в ночь после торжества. Жених остался с женщиной наедине, когда все разошлись спать. Он поцеловал её без согласия, затем продолжил домогательства в другой комнате, после чего потерпевшая потеряла сознание.
Проснувшись утром, она обнаружила себя в незнакомой спальне и не могла вспомнить детали произошедшего. Позже пострадавшая обратилась в больницу Геттисберга, откуда медики сообщили в полицию.
Следователи изъяли у мужчины образец ДНК. Экспертиза подтвердила его совпадение с биологическими следами, найденными при обследовании женщины. Подозреваемый отказался давать показания. Суд выпустил его под залог в 50 тысяч долларов, следующее заседание назначили на август.
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