В Москве авария парализовала движение на внешней стороне МКАД

18 июля 2026, 17:39

В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП, пробка достигла 8,3 км

Фото: Istock/alexandragl1

На внешней стороне 28-го километра МКАД на юге Москвы произошло ДТП с легковым автомобилем. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», авария привела к образованию затора.