В Москве авария парализовала движение на внешней стороне МКАД
На внешней стороне 28-го километра МКАД на юге Москвы произошло ДТП с легковым автомобилем. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», авария привела к образованию затора.
Столкновение произошло в правом ряду. Затор начинается у Битцевского леса и заканчивается перед съездом с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».
В департаменте транспорта сообщили, что проезд сохраняется только по двум полосам из шести. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда. По состоянию на 17:10 мск длина пробки в районе аварии достигла 8,3 км.
В настоящий момент оперативные службы работают на месте происшествия, специалисты устанавливают обстоятельства и выясняют информацию о возможных пострадавших.
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