Останки двух советских летчиков нашли в Калининградской области

20 июня 2026, 19:35

Останки летчиков разбившегося в 1945 году Ил-2 нашли в Калининградской области

Фото: istockphoto/iZhenya

В Калининградской области поисковики обнаружили останки советских летчиков, погибших в 1945 году при крушении штурмовика Ил-2. Находку сделали в Багратионовском районе между поселками Новоселово и Пограничный, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.