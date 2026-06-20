Останки двух советских летчиков нашли в Калининградской области
В Калининградской области поисковики обнаружили останки советских летчиков, погибших в 1945 году при крушении штурмовика Ил-2. Находку сделали в Багратионовском районе между поселками Новоселово и Пограничный, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
В ходе раскопок из земли извлекли фрагменты самолета, разбившегося в феврале-марте 1945 года, а также костные останки двух воинов. По предварительным данным, установили имена погибших: это летчик, лейтенант Анатолий Степанович Жарков, и воздушный стрелок, сержант Башир Газабудаевич Закаев. Они входили в состав 539-го штурмового авиаполка 182-й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии и до сих пор числились пропавшими без вести.
Среди личных вещей, найденных на месте падения, обнаружили медаль «За отвагу», принадлежавшую сержанту Закаеву. Поисковые работы проводились офицерами регионального управления СК, военного следственного управления СК по Балтийскому флоту, УМВД по Калининградской области, а также членами поисковых отрядов «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отряда имени С.К. Нестерова и поисково-исторического центра «Натангия».
В настоящее время Следственное управление СК России по Калининградской области назначило судебно-медицинские и генетические экспертизы для подтверждения личностей погибших. Также ведется работа по установлению их родственников.
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