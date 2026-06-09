Останки пропавшей в 1982 году женщины идентифицировала полиция

09 июня 2026, 18:49

В полиции США установили личность пропавшей в 1982 году женщины

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В американском городе Милуоки спустя 44 года удалось установить личность женщины, останки которой нашли в реке в 1982 году. Тело обнаружил пожарный, пришедший проверить свою лодку у набережной, пишет WISN.