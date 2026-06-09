Останки пропавшей в 1982 году женщины идентифицировала полиция
В американском городе Милуоки спустя 44 года удалось установить личность женщины, останки которой нашли в реке в 1982 году. Тело обнаружил пожарный, пришедший проверить свою лодку у набережной, пишет WISN.
По оценкам экспертов, девушка пробыла в воде до трёх месяцев. Тогда выяснить её личность и обстоятельства гибели не удалось. Неизвестную похоронили, а дело приостановили.
Прорыв наступил благодаря современному методу судебно-генетической генеалогии. Из останков выделили ДНК, нашли дальних родственников через базы данных и восстановили родословную.
Погибшей оказалась 26-летняя Берлин Траммел. Её семью уведомили, родственники поблагодарили следователей за правду об исчезновении. Причина смерти и обстоятельства, при которых женщина оказалась в реке, пока не установили. Расследование продолжается.
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