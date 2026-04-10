Семь туристов без палаток и снаряжения пропали на Камчатке
В Налычевской долине Камчатского края потерялись семь туристов. Экстренные службы приступили к их поискам, передает Телеграм-канал SHOT.
Группа из девяти путешественников зарегистрировала маршрут и отправилась в поход 28 марта из посёлка Пиначево. 3 апреля между участниками произошел серьезный конфликт, после которого коллектив разделился на две части.
Двое туристов забрали с собой шатер‑палатку и спутниковый телефон и пошли в другом направлении. Эта часть группы вышла на связь. Остальные семеро продолжили движение по изначальному маршруту.
6 апреля пропавшая группа из семи туристов последний раз вышла на связь. На следующий день их заметили снегоходчики у водопада на реке Шумная: путешественники планировали за сутки добраться до Авачинского перевала. С тех пор связь с группой отсутствует. У туристов нет ни палаток, ни телефонов. По предварительной информации, они попали в сильную пургу. МЧС готовится к поисково‑спасательной операции.
