Останки привязанной к бревну женщины обнаружили в пруду

07 октября 2025, 21:54

В пруду в Таиланде обнаружили останки привязанной к бревну женщины

Фото: iStock/Natnan Srisuwan

В Таиланде обнаружили останки 55-летней Ладды Додесанг, которая исчезла 22 сентября. Об этом сообщает издание The Thaiger.