Останки привязанной к бревну женщины обнаружили в пруду

Фото: iStock/Natnan Srisuwan

В Таиланде обнаружили останки 55-летней Ладды Додесанг, которая исчезла 22 сентября. Об этом сообщает издание The Thaiger.



Отмечается, что мотоцикл женщины нашли в лесу в провинции Пхетчабури, а спустя несколько дней, 6 октября, местный житель заметил тело в пруду. Останки лежали лицом вниз и были привязаны к бревну. Шею жертвы неизвестные туго обвязали тканью и веревкой, а правую руку отрубили.

Следователи рассматривают смерть как насильственную. Мотивы преступления остаются неизвестными, поскольку у женщины остались при себе 20 тысяч бат наличными (примерно 50 тысяч рублей) и буддийские амулеты, которые злоумышленники не забрали.

Анастасия Чинкова

