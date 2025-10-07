Останки привязанной к бревну женщины обнаружили в пруду
В Таиланде обнаружили останки 55-летней Ладды Додесанг, которая исчезла 22 сентября. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Отмечается, что мотоцикл женщины нашли в лесу в провинции Пхетчабури, а спустя несколько дней, 6 октября, местный житель заметил тело в пруду. Останки лежали лицом вниз и были привязаны к бревну. Шею жертвы неизвестные туго обвязали тканью и веревкой, а правую руку отрубили.
Следователи рассматривают смерть как насильственную. Мотивы преступления остаются неизвестными, поскольку у женщины остались при себе 20 тысяч бат наличными (примерно 50 тысяч рублей) и буддийские амулеты, которые злоумышленники не забрали.
