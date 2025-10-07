Житель Ярославля скончался во время турпохода в горах Абхазии
Житель Ярославля Дмитрий Букин скончался во время туристического похода в горах Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Тело россиянина 1969 года рождения доставили в Сухум с горы Хыпста, расположенной в Гудаутском районе. Сигнал о происшествии поступил в ведомство в 05:20 по московскому времени 6 октября.
Для эвакуации тела на перевал вылетел поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии на вертолёте Минобороны. Мужчину доставили в морг Сухума для дальнейших процедур.
Причины смерти не уточняются. Проводится проверка по факту произошедшего.
