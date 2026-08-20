Самолет с 280 людьми едва не разбился при взлете

20 августа 2026, 14:46

Пассажирский самолет едва не разбился при вылете из аэропорта Мюнхена

Фото: iStock/rebius

Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines едва не потерпел крушение при вылете из аэропорта немецкого города Мюнхена. Об этом пишет местная газета Süddeutsche Zeitung.