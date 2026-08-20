Самолет с 280 людьми едва не разбился при взлете
Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines едва не потерпел крушение при вылете из аэропорта немецкого города Мюнхена. Об этом пишет местная газета Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, инцидент произошел 15 августа, когда воздушное судно должно было следовать по маршруту Мюнхен — Ханой. Всего на его борту находились более 280 человек.
Лайнеру не хватило длины взлетно-посадочной полосы для безопасного отрыва от земли. В итоге он поднялся с задержкой, при этом хвостовая часть задела ВПП, подняв облако пыли. После этого пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.
Правоохранительные органы и авиационные ведомства Германии и Вьетнама начали расследование. В Федеральном бюро по расследованию авиационных происшествий ФРГ заявили, что специалистам предстоит оценить технологический и человеческий факторы, а также организацию полетов.
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