Останки пропавшей девушки обнаружили в холодильнике
Жителя Аргентины арестовали за убийство возлюбленной. Об этом сообщает издание Need To Know.
24-летняя Камила Белен Иглесиас перестала выходить на связь 2 октября, а через несколько дней ее семья заявила в полицию о пропаже. 16 октября правоохранители приехали в дом, где девушка жила вместе со своим бойфрендом. Там они нашли в холодильнике женские останки, засыпанные гидратной известью, которая замедляет разложение тела и скрывает запах.
Подозреваемым стал 37-летний Пабло Эсекиэль Гомес. Сестра погибшей рассказала, что незадолго до обнаружения останков он написал ей. Мужчина заявил, что 5 октября поссорился с возлюбленной, после чего она ушла и начала игнорировать его сообщения. Родственники Гомеса утверждают, что он сам пустился в бега со словами «Я правда облажался», а также признался им, где спрятал тело.
Злоумышленника заключили под стражу 19 октября. Сестра Иглесиас описала его как ревнивого и неуверенного в себе человека. По словам женщины, Пабло не хотел, чтобы кто-либо приходил к ним домой, и даже был против того, чтобы Камила виделась со своими детьми. Иглесиас и Гомес были вместе около года, у погибшей остались двое детей от предыдущих отношений.
Читайте также: