Отец прыгнул со второго этажа вслед за маленьким сыном и поймал его в воздухе

23 октября 2026, 19:35

Итальянец спас сына, поймав его в воздухе после падения со второго этажа

Фото: iStock/sudok1

В итальянском городе Порденоне отец спас четырехлетнего сына, прыгнув вслед за ним со второго этажа и поймав его в воздухе. Об этом сообщает Adnkronos.





Мужчина увидел, как мальчик побежал по террасе, собираясь прыгнуть вниз, и понял, что остановить его уже не успеет. Отец бросился следом, зная, что тоже упадет. Мужчина успел прижать сына к себе до того, как они оба рухнули на старую легковушку, припаркованную во дворе.



На следующий день отца и сына выписали из больницы — обошлось без травм, они отделались сильным испугом. Сильнее всего пострадал автомобиль: у него разбились стекла. Врач медучреждения отметил, что мужчине хватило доли секунды, чтобы преодолеть один из главных инстинктов самосохранения — страх боли и риска для собственной жизни.

«Многие ли из нас отважились бы поступить так же?», — задался вопросом медик.