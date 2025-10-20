Останки пропавшей три года назад австралийки нашли благодаря бутылке водки
В Австралии обнаружили останки пропавшей три года назад девушки благодаря бутылке водки. Об этом сообщает ABC News.
В октябре 2022 года 24-летняя Люсинда Миллер ехала автостопом домой из Мельбурна в Нирим Саут. Последним ее видел водитель, высадивший ее на обочине дороги. Той же осенью он сообщил полицейским, где именно оставил пассажирку, но в этом месте ничего не нашли.
Информация о возможном местонахождении девушки появилась только сейчас. Стражи порядка начали поиски в новом месте — примерно в паре километров от первоначального района. К операции привлекли 60 человек и несколько собак.
В какой-то момент один из псов залаял на бутылку водки, лежащую на земле. Кинолог не обратил на это внимания, но позже вернулся. Недалеко от емкости со спиртным и находился труп пропавшей. Предполагается, что ее смерть не была насильственной.
