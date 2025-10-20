В Новой Москве мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии
В Новой Москве, недалеко от деревни Пучково, злоумышленник напал на сотрудника Росгвардии, несколько раз ударив его ножом. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошёл, когда экипаж вневедомственной охраны заметил в лесу подозрительного мужчину. Правоохранители остановили его, чтобы проверить на факт распространения наркотиков. Однако, весто того чтобы подчиниться сотрудникам, незнакомец достал нож и нанёс несколько ударов водителю экипажа.
Пострадавшего росгвардейца госпитализировали с травмами, состояние его здоровья уточняется. Нападавший скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске.
По факту нападения возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ по Москве. Правоохранители призывают граждан сообщать любую информацию, которая поможет задержать преступника.
