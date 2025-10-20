В Новой Москве мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии

20 октября 2025, 19:04

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Новой Москве, недалеко от деревни Пучково, злоумышленник напал на сотрудника Росгвардии, несколько раз ударив его ножом. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.