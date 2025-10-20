Достижения.рф

В Москве задержали мужчину, пытавшегося передать наркотики пациенту больницы

В Москве задержали наркокурьера, который пытался передать запрещённые вещества пациенту одной из городских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.



Отмечается, что мужчина спрятал наркотики в баллончике с дезодорантом.

Пациент заказал доставку продуктов, и во время проверки упаковок медперсонал заметил подозрительный аэрозоль. По сигналу тревога в лечебное заведение прибыли сотрудники Росгвардии, которая с помощью служебных собак обнаружили, что внутри баллончика вместо обещанной «Свежести 48 часов» находился пакетик с порошком.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является одним из самых тяжёлых наркотиков. Курьера задержали и доставили в отделение полиции.

Теперь нарушителю грозит серьёзное наказание.

Анастасия Чинкова

