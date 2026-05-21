В холодильнике гостиничного номера нашли останки маленького ребенка
В американском штате Аризона 31-летнюю Охру Манакаху обвинили в том, что она замучила малолетнего сына до смерти. Об этом информирует AZ Family.
17 мая Манакаха связалась со службой 911 и сообщила, что убила своего ребенка в номере гостиницы. Прибывшие на место полицейские обнаружили его останки в холодильнике. Тело было завернуто в сумку, которая находилась внутри пластикового контейнера.
По словам женщины, 29 апреля маленький сын начал раздражать ее своим плачем и капризами, поэтому она бросила его в кроватку. Ребенка начало рвать, он перестал есть, выглядел слабым и бледным. Мать не стала обращаться в больницу и не сообщила родственникам о случившемся, опасаясь проблем.
В начале мая обвиняемая покинула гостиницу, чтобы пройти обязательный тест на наркотики. Ее старшие дети в это время находились в школе. Вернувшись домой, она обнаружила, что малыш мертв. Манакаха оставила его останки в холодильнике на две недели. Причины, побудившие женщину обратиться в полицию, остаются неизвестными. У Манакахи есть судимости за вооруженное нападение, вождение в нетрезвом виде, умышленное повреждение имущества и нарушение общественного порядка.
