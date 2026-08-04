Останки убитой девочки идентифицировали через полвека
Останки девочки, найденные на винограднике в Калифорнии в 1978 году, спустя почти 50 лет опознали с помощью современной ДНК-экспертизы. Об этом стало известно 4 августа.
Как сообщает People, трагическую находку сделали в июне 1978 года: тракторист, работавший на винограднике у Саут-Уилер-Ридж-роуд, обнаружил человеческие останки, присыпанные землёй. На теле имелись следы насильственной смерти. Однако тогда идентифицировать жертву не удалось — ни дактилоскопия, ни стоматологические снимки не дали результатов. В ноябре того же года девочку похоронили как неизвестную.
Дело возобновили в 2007 году: останки эксгумировали для взятия образцов ДНК, но совпадений в базах данных снова не нашли. Настоящий прорыв случился только в 2025 году благодаря методу судебно-следственной генетической генеалогии (FIGG), который соединяет ДНК-анализ с классическими генеалогическими исследованиями. Специалисты компании Othram составили ДНК-профиль из костного образца и выявили возможных родственников погибшей. Тест подтвердил: жертвой оказалась Мишель Колльер, пропавшая без вести в феврале 1978 года.
Теперь останки передали семье, которая смогла достойно их захоронить. Расследование убийства продолжается — правоохранители устанавливают личность преступника.
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