Останки убитой девочки идентифицировали через полвека

04 августа 2026, 19:01

В США убитую 15-летнюю жертву идентифицировали спустя 50 лет после ее гибели

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Останки девочки, найденные на винограднике в Калифорнии в 1978 году, спустя почти 50 лет опознали с помощью современной ДНК-экспертизы. Об этом стало известно 4 августа.