Россиянка 8 марта расчленила мужа и разбросала его останки по городу
Суд в Ставропольском крае приговорил 56-летнюю жительницу Кочубеевского округа к девяти годам колонии за убийство мужа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло вечером 8 марта в одной из деревень. В честь праздника супруги устроили застолье, во время которого между ними вспыхнула ссора.
В порыве гнева женщина схватила нож и вонзила его в спину мужа, после чего толкнула того ногами. В результате 58-летний мужчина ударился головой об угол журнального стола и скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница расчленила тело, разложила его части по пакетам и на такси вывезла в Невинномысск, где выбросила в реку Кубань и других местах. Жуткую находку сделали местные подростки 5 апреля. Они обнаружили три пакета с останками на набережной города и вызвали полицию.
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