Россиянка 8 марта расчленила мужа и разбросала его останки по городу

10 июля 2026, 12:36

Жительница Ставропольского края получила девять лет колонии за убийство мужа

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд в Ставропольском крае приговорил 56-летнюю жительницу Кочубеевского округа к девяти годам колонии за убийство мужа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.