Женщину, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев, арестовали

01 августа 2026, 09:02

BFMTV: женщину, в квартире которой нашли тела пяти младенцев, отправили в СИЗО

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Женщина, в чьей квартире во французском Оранже нашли останки пяти младенцев, отправлена в следственный изолятор. Об этом проинформировал телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.