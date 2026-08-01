Женщину, в чьей квартире нашли останки пяти младенцев, арестовали
Женщина, в чьей квартире во французском Оранже нашли останки пяти младенцев, отправлена в следственный изолятор. Об этом проинформировал телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
В Оранже, на юго-востоке Франции, полицейские задержали 32-летнюю обвиняемую и её сожителя. Причиной стало обнаружение в их квартире останков пяти младенцев. Как сообщило агентство Франс Пресс, среди находок были скелетированные останки четырёх детей и тело пятого. Злоумышленницу арестовали после её выписки из больницы.
Согласно информации, полученной от источника, знакомого с делом, во время допроса в полиции женщина отрицала свою причастность к убийству пятерых новорождённых. Уточняется, что её сожителя после допроса отпустили. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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