В лесу Красноярска нашли останки студентки, пропавшей полгода назад
В лесном массиве Красноярска нашли останки 20-летней студентки, которая пропала в январе. Об этом сообщает VSE42.ru.
Страшную находку сделали в районе лыжного стадиона «Ветлужанка». Поисковики нашли человеческие кости, а рядом одежду, похожую на ту, в которой девушка ушла из дома, а также паспорт и мобильный телефон.
Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат пропавшей студентке. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии. Пока неизвестно, была ли смерть девушки результатом несчастного случая или в произошедшем есть криминальный след.
Студентка пропала в ночью 14 января. Около 02:51 она вышла из снимаемой квартиры и направилась в сторону леса. Ее передвижение зафиксировала камера видеонаблюдения на АЗС. На записи видно, что девушка была в темном пуховике, джинсах и голубой шапке. Лицо она скрывала за маской и очками, а за спиной несла небольшой рюкзак.
Тревогу забила мать пропавшей, которая жила в другом регионе и не смогла дозвониться до дочери. К поискам подключились спасатели и волонтеры, обследовавшие десятки квадратных километров леса, но снежная зима сильно осложняла работу.
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