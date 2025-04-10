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Житель Калининграда попытался сделать себе обрезание и оказался в больнице

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

В Калининграде мужчина попытался самостоятельно сделать себе обрезание и оказался в больнице. Об этом пишет «Клопс», ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.
Согласно сообщению, 8 апреля мужчина обратился в полицию с заявлением, что его избили и порезали половые органы. Медиков и полицейских, прибывших по адресу, встретил заявитель. В его квартире обнаружили ножницы в крови, бритву и разводной ключ.

Мужчина пояснил, что в интернете информацию о положительных качествах обрезания и решил самостоятельно провести данную процедуру. Так, находясь в ванной, пострадавший сделал себе надрез на половом органе, после чего к процессу присоединились сосед и ещё двое знакомых.

В итоге его отправили в больницу, где поставили диагноз «открытая рана мошонки и яичек».

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Росгвардейцы в Москве задержали участников драки в ресторане
10 апреля 2025, 11:36

Фото: iStock/zabelin

В Зеленоградском административном округе столицы росгвардейцы задержали троих мужчин, устроивших потасовку в ресторане, в результате которой пострадал один из работников заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
После получения сигнала «Тревога» с охраняемого объекта экипаж Росгвардии оперативно прибыл на место преступления. Правоохранители выяснили, что между персоналом и гостями вспыхнул конфликт, в ходе которого один из посетителей бросил тарелку в сотрудника службы безопасности, серьёзно поранив ему голову.

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали двух 29-летних и 30-летнего гостей столицы, которые были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику экстренно оказали медицинскую помощь – сейчас его жизни никто не угрожает.

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В Свердловской области в результате аварии пострадали семь человек
10 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/ Aleksei Andreev

Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции в Телеграм-канале.
Отмечалось, что утром в четверг на 79-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat, который двигался навстречу.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали семь человек, среди которых были дети 12 и 13 лет.

«Медики оказывают всем необходимую помощь», — подчеркивалось в сообщении.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что четыре взрослых участника аварии находятся в реанимации.

Уточнялось, что движение транспорта на этом участке дороги временно ограничено, функционирует только одна полоса.

«Назначена проверка по данному факту», — добавили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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«Жесть»: треш-блогер из Чеборсар устроила дебош на рейсе с Екатериной Мизулиной
Треш-блогер из Чеборсар устроила дебош на рейсе с Екатериной Мизулиной
10 апреля 2025, 11:01

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попала на один рейс с треш-блогером из Чебоксар, которая устроила дебош на борту самолёта. Соответствующее видео общественница опубликовала в своём Telegram-канале.
Жители Республики Чувашия неоднократно жаловались Мизулиной на неадекватные действия треш-блогера, которая публикует в соцсетях вызывающий контент, посещает общественные места в полуобнажённом виде и ведёт себя недопустимо рядом с детьми.

«Жесть. Треш-блогерка из Чебоксар сейчас летела со мной в самолёте и попыталась устроить скандал», – написала Мизулина.
Бортпроводнице чуть ли не пришлось вызвать полицию на борт, чтобы успокоить неадекватную блогершу. В итоге им удалось самостоятельно угомонить женщину.

Тем не менее, Мизулина написала заявление в полицию. В этом случае люди, которые могли опоздать на стыковочные рейсы из-за треш-блогера, имеют право взыскать с неё деньги в качестве компенсации.

Мизулина не понимает, почему женщину до сих пор не привлекли к ответственности в Чебоксарах.

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В Чечне тело напавшего на пост ДПС подростка выставили напоказ
10 апреля 2025, 10:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело 17-летнего подростка, который совершил нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на городских улицах и на площади. Об этом пишет Baza.
Так, труп Эскерхана Хумашева заметили лежащим на асфальте одной из улиц города. Также оно находилось у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. Вокруг тела собрались люди, вероятно, некоторые из них — родственники.

Напомним, 7 апреля парень, вооружённый ножом, напал на пост ДПС на улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате нападения один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил Хумашева.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.

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Суд арестовал драгоценности и коллекцию часов бывшей жены Николая Баскова
Драгоценности и часы Светланы Шпигель арестованы судом
10 апреля 2025, 10:18

Светлана Шпигель (слева) – фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Светлана Шпигель пострадала от преступлений отца. В рамках уголовного дела ей пришлось попрощаться с дорогими подарками от бывших мужей.
Отец Шпигель стал фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, Белозерцев получил от бывшего тестя Николая Баскова взятку в размере порядка 31 миллиона рублей. В результате его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а Бориса Шпигеля – к 11 годам.

Сегодня появились новые подробности дела – были арестованы драгоценности и коллекция часов дочери продюсера. Защита семьи Шпигелей просила суд отменить решение, поскольку все арестованные украшения были подарены Светлане её бывшими мужьями, а не приобретены незаконным путём.

В течение семи лет Светлана Шпигель была замужем за певцом Николаем Басковым, от которого родила сына Бронислава. В 2008 году пара развелась, после чего артист больше не женился. С сыном Басков не общается по воле бывшего тестя.

Также Светлана была замужем за зампредседателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вячеславом Соболевым, брак с которым распался в 2014 году.

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