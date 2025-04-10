Житель Калининграда попытался сделать себе обрезание и оказался в больнице

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В Калининграде мужчина попытался самостоятельно сделать себе обрезание и оказался в больнице. Об этом пишет «Клопс», ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.
Согласно сообщению, 8 апреля мужчина обратился в полицию с заявлением, что его избили и порезали половые органы. Медиков и полицейских, прибывших по адресу, встретил заявитель. В его квартире обнаружили ножницы в крови, бритву и разводной ключ.
Мужчина пояснил, что в интернете информацию о положительных качествах обрезания и решил самостоятельно провести данную процедуру. Так, находясь в ванной, пострадавший сделал себе надрез на половом органе, после чего к процессу присоединились сосед и ещё двое знакомых.
В итоге его отправили в больницу, где поставили диагноз «открытая рана мошонки и яичек».
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Мужчина пояснил, что в интернете информацию о положительных качествах обрезания и решил самостоятельно провести данную процедуру. Так, находясь в ванной, пострадавший сделал себе надрез на половом органе, после чего к процессу присоединились сосед и ещё двое знакомых.
В итоге его отправили в больницу, где поставили диагноз «открытая рана мошонки и яичек».
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Элина Позднякова