Останки загадочно исчезнувшей 23-летней девушки опознали спустя 12 лет
В Таиланде опознали останки девушки, которая исчезла 12 лет назад при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет The Thaiger.
23-летняя Павини Кортайсонг родилась в провинции Бурирам, окончила университет и устроилась на работу в провинции Чонбури. Девушка регулярно поддерживала связь с родителями и отправляла им деньги. Однако в какой-то момент она внезапно перестала отвечать на их звонки и сообщения. Обеспокоенный отец приехал к дочери и выяснил, что она давно не появлялась в съемной комнате. При этом все документы и ценности были нетронутыми.
Он поговорил с парнем и коллегой Павини, но они ничего не знали о ее местонахождении. Затем с семьей Кортайсонг связалась ее подруга и поведала, что та попросила подвезти ее от дома до шоссе, ведущего в Бангкок. После этого тайка как испарилась. Родители обратились в организацию Mirror, которая помогает с поиском пропавших. Там сравнили ДНК девушки с биоматериалами 15 неопознанных тел, найденных в Чонбури и соседних провинциях, но совпадений не нашли.
Тогда исчезнувшую стали искать по всей стране. В конечном итоге ее ДНК совпала с образцами скелета, который обнаружили в 2014-м на пустыре в пригороде Бангкока. Теперь родители девушки добиваются нового расследования ее исчезновения. Полицейские предполагают, что тайка стала жертвой преступления.
