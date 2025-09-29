Жертвами стрельбы в американской церкви стали два человека

29 сентября 2025, 00:06

Два человека погибли в результате стрельбы в Мичигане

Фото: istockphoto / Vitalii Puzankov

Число жертв стрельбы в мормонской церкви в Мичигане (США) увеличилось до двух. Об этом сообщил шериф Гранд-Бланка Уильям Рейни.