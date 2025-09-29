Жертвами стрельбы в американской церкви стали два человека
Число жертв стрельбы в мормонской церкви в Мичигане (США) увеличилось до двух. Об этом сообщил шериф Гранд-Бланка Уильям Рейни.
Сведения о стрельбе поступили примерно в 11:00 по местному времени (18:00 мск). В результате нападения несколько человек получили ранения, а в самом здании произошел пожар. При этом стрелка ликвидировали на месте, а его мотивы остаются неизвестными. По предварительным данным, количество пострадавших варьируется от шести до восьми человек.
Гранд-Бланк расположен в пригороде Флинта, примерно в 60 км к северо-западу от Детройта.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал случившееся целенаправленной атакой на христиан и пообещал, что будет держать общественность в курсе о ходе расследования трагедии.
