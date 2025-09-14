Мужчина утонул, спасая жену и двухлетнего внука на Байкале

14 сентября 2025, 07:19

Фото: iStock/Lemon_tm

Мужчина утонул, пытаясь спасти свою жену и двухлетнего внука, которых унесло на резиновой лодке в Байкал. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.