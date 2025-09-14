Мужчина утонул, спасая жену и двухлетнего внука на Байкале
Мужчина утонул, пытаясь спасти свою жену и двухлетнего внука, которых унесло на резиновой лодке в Байкал. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.
Трагический инцидент произошел 11 сентября в местности Хала Ольхонского района. Мужчина вышел на берег, чтобы отогнать коров от лагеря, в это время лодку с его супругой и маленьким внуком отнесло течением в озеро. Они не смогли самостоятельно вернуться на берег.
Спасатели в 4 км от суши обнаружили «Тритон-360 Спорт», где находились 55-летняя женщина и ребенок. По словам пенсионерки, она видела, как ее муж разделся и бросился в ледяную воду, но затем потеряла его из виду. Тело мужчины позже нашли на глубине четырех метров в 300 м от берега. Его передали сотрудникам полиции.
