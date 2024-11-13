Оставившие часть в Коченево военные перед побегом разгромили её — видео

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Появились подробности дезертирства российских солдат в Новосибирской области. Самовольно оставившие воинскую часть в рабочем посёлке Коченево военнослужащие перед побегом разгромили её.
Свои действия дезертиры снимали на видео, сообщает телеграм-канал Baza, в распоряжении которого оказалась видеозапись. На кадрах видно, как солдаты бегают по помещениям, крушат стены и мебель, бьют окна, разбивают доску почёта. Один из них, комментируя происходящее, называет ситуацию настоящим бунтом.
О побеге стало известно сегодня рано утром. Семерых сбежавших военнослужащих уже задержали правоохранители. Поиски ещё пятерых продолжаются. Предположительно, они могли перебраться в соседнюю Кемеровскую область. Следователи выясняют, могли ли у дезертиров быть сообщники.
Читайте также:
В Новосибирской области раскрыли личности семерых дезертиров
Полицейские задержали еще троих дезертиров в Новосибирской области
Суд отправил в колонию военного, пропустившего службу в Новый год
Александр Бойцов