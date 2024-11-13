Полицейские задержали еще троих дезертиров в Новосибирской области

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Сотрудники полиции задержали еще троих военных, которые сбежали из воинской в Новосибирской области, в настоящее время пять человек находятся в розыске. Об этом пишет Baza.
Ранее глава Коченевского района Евгений Антипов сообщил, что 12 военнослужащих из категории СОЧ сбежали из воинской части, располагающейся в рабочем поселке Коченево. Населенный пункт они покинули на такси. Сначала задержали четверых, позже стало известно, что поймали еще троих дезертиров. В настоящее время ищут оставшихся пятерых военных.
По предварительным данным, большинство беглецов являются жителями Краснодарского края. Предполагается, что некоторые дезертиры могли уехать в Кемеровскую область. Военные не вооружены.
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