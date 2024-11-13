В Новосибирской области раскрыли личности семерых дезертиров

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Стали известны личности семерых военнослужащих, которые сбежали из воинской части в Новосибирской области. Ориентировки на дезертиров опубликовал Телеграм-канал Mash Siberia.
Старшему из сбежавших солдат 44 года, младшему — 19 лет. Возраст других военных не раскрывается. Пятеро из дезертиров родились в Красноярском крае, один — в Томской области, один в Новосибирской области.
Ранее военнослужащие уже устраивали побег летом в 2024 году.
Глава Коченевского района Евгений Антипов передавал, что 12 военнослужащих из категории СОЧ сбежали из воинской части, которая располагается в рабочем поселке Коченево. Его они покинули с помощью такси. Сообщалось, что семерых военных уже поймали, а пятерых ещё ищут.
Сбежавшие бойцы должны были в скором времени отправиться в зону проведения специальной военной операции.
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Ранее военнослужащие уже устраивали побег летом в 2024 году.
Глава Коченевского района Евгений Антипов передавал, что 12 военнослужащих из категории СОЧ сбежали из воинской части, которая располагается в рабочем поселке Коченево. Его они покинули с помощью такси. Сообщалось, что семерых военных уже поймали, а пятерых ещё ищут.
Сбежавшие бойцы должны были в скором времени отправиться в зону проведения специальной военной операции.
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Ольга Енгалычева