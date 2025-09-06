Оставившую младенца в коробке у мусоропровода мать арестовали в Ленобласти

06 сентября 2025, 16:17

Фото: iStock/zoka74

В Ленинградской области арестовали 37-летнюю женщину, которая оставила своего новорождённого ребёнка в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома во Всеволожске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.