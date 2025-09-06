Оставившую младенца в коробке у мусоропровода мать арестовали в Ленобласти
В Ленинградской области арестовали 37-летнюю женщину, которая оставила своего новорождённого ребёнка в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома во Всеволожске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Инцидент произошёл 4 сентября. Младенца обнаружили прохожие, которые сразу же вызвали полицию. Ребёнка экстренно госпитализировали. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении.
По данным следствия, мать родила ребёнка и сознательно оставила его в подъезде, поставив под угрозу жизнь новорождённой. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября 2025 года.
Как уточнили в ведомстве, женщина ранее уже была судима за убийство своего ребёнка.
