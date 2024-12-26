Остеопат, лечивший звезд, попался на скрытой съемке студенткок через окно

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Датский остеопат Торбен Хесборг, известный своими клиентами среди оскароносных актеров и олимпийских чемпионов, арестован в Великобритании по обвинению в вуайеризме. Об этом сообщает The Standard.
Хесборга разоблачили случайно: неподалеку от женского общежития полиция заметила автомобиль с заклеенными мусорными мешками окнами. Внутри находился мужчина в черных перчатках, который оказался самим остеопатом.
При обыске машины нашли телескоп и камеру, с помощью которых Хесборг шпионил за студентками через окна их комнат.
Следствие установило, что за последние четыре года он тайно снял около 60 видео, запечатлевших девушек в момент переодевания. Под давлением улик Хесборг признал свою вину. Сейчас он находится под арестом, а судебное заседание назначено на 9 января.
Как выяснилось, Хесборг переехал в Великобританию из Дании в 1984 году, женат и имеет взрослую дочь. Среди его известных клиентов — актеры Марк Райлэнс и Мадс Миккельсен, легкоатлет Йохан Блейк и певица Беверли Найт.
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При обыске машины нашли телескоп и камеру, с помощью которых Хесборг шпионил за студентками через окна их комнат.
Следствие установило, что за последние четыре года он тайно снял около 60 видео, запечатлевших девушек в момент переодевания. Под давлением улик Хесборг признал свою вину. Сейчас он находится под арестом, а судебное заседание назначено на 9 января.
Как выяснилось, Хесборг переехал в Великобританию из Дании в 1984 году, женат и имеет взрослую дочь. Среди его известных клиентов — актеры Марк Райлэнс и Мадс Миккельсен, легкоатлет Йохан Блейк и певица Беверли Найт.
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Мария Моисеева