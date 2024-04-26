Осуждены пятеро мужчин, похитившие бизнесмена в Омске

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В Омске осудили группу мужчин, похитивших бизнесмена из банка и вымогавших его деньги, пишет «Лента.ру».
По данным региональной прокуратуры, пятеро мужчин похитили местного бизнесмена из здания банка и вымогали у него деньги и жильё.
Лидеру преступной группировки суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима. Трое других участников получили от шести до семи лет, а последний — пять лет условно с испытательным сроком на три года.
Как сообщает следствие, преступление произошло в конце 2021 года. Группировка похитила мужчину из банка, отвезла его в гараж и, избивая и угрожая дальнейшей расправой, вымогала деньги и квартиру.
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Лидеру преступной группировки суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима. Трое других участников получили от шести до семи лет, а последний — пять лет условно с испытательным сроком на три года.
Как сообщает следствие, преступление произошло в конце 2021 года. Группировка похитила мужчину из банка, отвезла его в гараж и, избивая и угрожая дальнейшей расправой, вымогала деньги и квартиру.
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Алёна Самарева