Осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор

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Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор шести членам международной террористической организации «Исламское государство»* за планирование взрыва здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС на основании решения суда.
Сообщается, что апелляции осужденных и их адвокатов были отклонены.
В декабре 2023 года Второй Западный вооруженный суд приговорил боевика ИГ* к 16-22 годам лишения свободы за попытку взорвать здание ФСБ России. Первые четыре-шесть лет он должен провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.
Подсудимые также были оштрафованы на сумму от 600 000 до 1 миллиона рублей.
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* ИГ; запрещенная в России террористическая организация
В декабре 2023 года Второй Западный вооруженный суд приговорил боевика ИГ* к 16-22 годам лишения свободы за попытку взорвать здание ФСБ России. Первые четыре-шесть лет он должен провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.
Подсудимые также были оштрафованы на сумму от 600 000 до 1 миллиона рублей.
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ФСБ признала террористической группировку «Авангард народной воли»*
* ИГ; запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов