Россиянка спустя 12 лет предстанет перед судом за убийство младенца на свалке
Жительница Вологодской области предстанет перед судом за расправу над младенцем в 2014 году. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Правоохранители возбудили дело после того, как на мусорном полигоне обнаружили тело ребёнка без признаков жизни. Тогда найти мать не помогли даже адреса вывоза отходов. Следствие приостановили, так как раскрыть преступление в тот период не удалось.
В 2026 году экспертиза показала: генотип младенца совпадает с генотипом жителя Великого Устюга. Мужчина рассказал, что в 2013 году жил в районе полигона и встречался с местной жительницей. О её беременности он не знал.
Вскоре бывшую возлюбленную задержали. По версии следователей, женщина родила мальчика дома, расправилась с ним, положила в пакет и выбросила. Родство доказали.
Обвиняемая призналась. Уголовное дело направили в суд.
