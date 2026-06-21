Осужденный на пожизненное «сахалинский маньяк» хотел выбить миллионы через суд
Пожизненно осужденный «сахалинский маньяк» Игорь Дворников безуспешно пытался взыскать через суды многомиллионные компенсации. В течение нескольких лет фигурант подавал иски к региональным управлениям ФСИН, УФССП, а также к одному из следственных изоляторов Сахалинской области, пишет РИА Новости.
Согласно документам, в одном из заявлений Дворников требовал пять миллионов рублей за якобы совместное содержание с ключевыми свидетелями по его делу. Еще один иск на миллион рублей подавался из-за несогласия с процедурой следственных действий, которые, по мнению осужденного, проводились без участия адвоката. Кроме того, маньяк оценил в 500 тысяч рублей ограничение доступа к банковскому счету, а еще в миллион — отсутствие приватности при пользовании санузлом в изоляторе. Все исковые требования суд отклонил.
Летом 2020 года Дворников вместе с супругой, предложив подвезти 8-летнюю девочку, вывез ее в лес. Там, после подстрекательства жены, он изнасиловал ребенка, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем, с целью сокрытия преступления, убил и спрятал тело.
В ходе следствия также установили, что в 2011 году Дворников убил гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018 году совершил изнасилование еще одной несовершеннолетней. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного срока в колонии особого режима. Его супругу осудили на 15 лет лишения свободы.
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