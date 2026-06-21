Осужденный на пожизненное «сахалинский маньяк» хотел выбить миллионы через суд

21 июня 2026, 17:44

Сахалинский маньяк Дворников обращался в суд за миллионными компенсациями

Фото: istockphoto/AMilkin

Пожизненно осужденный «сахалинский маньяк» Игорь Дворников безуспешно пытался взыскать через суды многомиллионные компенсации. В течение нескольких лет фигурант подавал иски к региональным управлениям ФСИН, УФССП, а также к одному из следственных изоляторов Сахалинской области, пишет РИА Новости.