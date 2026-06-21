В ЮАР серийный маньяк изнасиловал 12 женщин за три года
В Южно‑Африканской Республике 36‑летнего жителя района Нтшавини обвинили в серии тяжких преступлений. Как сообщило издание IOL, мужчину подозревают в изнасилованиях, похищениях и вооружённых ограблениях, которые он совершал на протяжении трёх лет.
Противоправная деятельность преступника охватывала период с 2013 по 2016 год, а общее число пострадавших составило 12 женщин и девочек. Злоумышленник угрожал жертвам ножом, похищал их и уводил в безлюдные места. Там он заставлял потерпевших раздеться, после чего совершал насильственные действия сексуального характера.
История преступной деятельности началась в январе 2013 года в Дарнелле, когда подозреваемый вместе с сообщником похитил и ограбил женщину. В последующие месяцы аналогичные нападения произошли в районах Мандени, Нью‑Гилдерленд и КваДукуза. Со временем жестокость преступника нарастала: в 2014 году одно из нападений сопровождалось жестоким избиением потерпевшей. Год спустя мужчина, уже в компании сообщников, напал на группу школьников — детей похитили и подвергли насилию.
Последний зафиксированный эпизод произошёл в июне 2016 года. Тогда от действий злоумышленника пострадали женщина и девочка. Сначала преступник изнасиловал мать в присутствии ребёнка, а затем многократно надругался над несовершеннолетней.
В настоящее время дело находится в стадии предварительного рассмотрения. Судебное заседание назначено на 23 июля.
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