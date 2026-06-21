В ЮАР серийный маньяк изнасиловал 12 женщин за три года

21 июня 2026, 06:00

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В Южно‑Африканской Республике 36‑летнего жителя района Нтшавини обвинили в серии тяжких преступлений. Как сообщило издание IOL, мужчину подозревают в изнасилованиях, похищениях и вооружённых ограблениях, которые он совершал на протяжении трёх лет.