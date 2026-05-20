Серийный маньяк-насильник попался спустя 40 лет из-за жвачки
В штате Вашингтон, США, 68-летний Митчелл Гафф получил пожизненное за изнасилование и убийство двух женщин. Установить его причастность к преступлениям 40-летней давности удалось благодаря жвачке, сообщает телеканал CBS News.
Впервые мужчина попался в 1979 году за нападение на 29-летнюю девушку, которая смогла сбежать. Тогда он получил условный срок. В 1984 году его арестовали за проникновение в чужой дом и изнасилование двух сестер-подростков. Преступника приговорили к 21 году заключения.
В 2023 году детектив Сьюзен Логотетти предположила, что Гафф может быть причастен к нераскрытому убийству 42-летней Джуди Уивер. В 1984 году неизвестный связал женщину проводом, изнасиловал, убил и поджег спальню, пытаясь замести следы.
В январе 2024 года Логотетти пришла к Гаффу домой и под видом опроса о вкусе жвачки попросила его попробовать несколько резинок. Переданные судмедэкспертам образцы совпали с ДНК, найденной на проводе.
Через год детектив взялась за еще одно дело — убийство 21-летней Сьюзен Веси в 1980 году. Преступник действовал схожим образом: проник в дом, связал девушку проводом, изнасиловал и расправился с ней. ДНК-экспертиза вновь указала на Гаффа.
Маньяк признался в преступлениях. Приговор ему вынесли в мае 2026 года.
