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Осужденный по делу о взятке генерал Оглоблин признал вину

Генерал Оглоблин признал в суде вину по делу о получении взятки в 12 млн рублей
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Бывший генерал-майор Александр Оглоблин, экс-начальник управления планирования связи ВС России, признал вину во взятке 12 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Максим Довгань уточнил, что Оглоблин не согласен с квалификацией следствия. Дело рассмотрят в обычном порядке, Оглоблину грозит 8–15 лет тюрьмы и штраф в миллионы рублей.

В 2022 году Оглоблина судили за хищение 1,6 миллиарда рублей из бюджета, но он получил мягкий приговор за показания против коррупционеров.

В марте 2024 года срок в колонии заменили на исправительные работы после его показаний против замглавы Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении 36 миллионов рублей от руководства «Телта».

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Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой
NYT: Экс-менеджера Bloomberg Самарела, его жену и девятилетнюю дочь нашли мертвыми
01 апреля 2025, 06:52

Фото: iStock/PhotosbyAndy

Бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его жена Лина и их девятилетняя дочь Саманта были найдены мертвыми в своем особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.
Тела обнаружили утром в пятницу, 29 марта. Сотрудники правоохранительных органов получили звонок от соседей, обеспокоенных долгим молчанием семьи. По предварительным данным, смерть Ричарда наступила одновременно с его женой и дочкой. Это случилось в промежутке между 10:20 и 11:29 утра.

54-летний Ричард состоял в браке с 45-летней Линой с 2009 года. Лина была иммигранткой из Колумбии и работала в Министерстве по делам ветеранов США. Доход у семьи был приличный.

Двое других детей пары — сын и дочь — в момент трагедии находились в школе.

Полиция пока не дала точного ответа, что стало причиной гибели: убийство или несчастный случай.

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В Москве во дворе жилого дома вспыхнули три автомобиля
01 апреля 2025, 05:56

Фото: iStock/madsci

В Москве во дворе одного из жилых домов вспыхнул пожар, уничтоживший три автомобиля. Происшествие случилось в ночь с 31 марта на 1 апреля на Измайловском шоссе в районе Соколиная гора. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
Сначала огонь охватил лишь одну машину. Очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на хлопки. Затем, после взрыва, пламя распространилось на две припаркованные рядом машины. Также загорелось дерево, стоявшее поблизости.



На данный момент точные причины возгорания являются неизвестными. По предварительным данным, в результате инцидента никто не получил травм.

Ранее сообщалось, что на Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. Обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.

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Девятилетняя девочка погибла после визита к стоматологу
NYP: девятилетняя американка умерла в машине по пути домой от стоматолога
01 апреля 2025, 05:48

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko

В Калифорнии девятилетняя девочка умерла в машине родителей после визита к стоматологу, сообщила газета The New York Post. Ребёнок заснул по дороге домой и не проснулся.
Врачи в больнице Rady в Сан-Диего позже подтвердили смерть девочки.

Трагедия случилась 18 марта 2025 года после операции в клинике Dreamtime Dentistry в Висте, штат Калифорния. Девочке провели процедуру под общей анестезией. Некоторое время она находилась под наблюдением в палате, а затем была выписана.

Родители забрали дочь на машине, но во время поездки она потеряла сознание. Причины гибели девочки пока неизвестны. Возможно, что ее смерть никак не связана с процедурой, однако «история» ее стоматолога вызывает сомнения.

Врач Райан Уоткинс, который проводил операцию погибшей, уже попадал под расследование девять лет назад (в 2016 году) из-за случая, когда пациент едва не погиб от введённого им препарата.

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Директора мебельной фабрики задержали за изнасилование 11-летней приемной дочери
78.ru: в Ленобласти директора фабрики схватили за изнасилование 11-летней девочки
01 апреля 2025, 04:06

Фото: iStock/Diy13

В Ленинградской области задержали директора мебельного предприятия. Мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По заявлению 38-летней жительницы деревни Мухоловка Ломоносовского района, преступление произошло в ночь на 30 марта. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Мебельщик задержан и помещен в ИВС.

Издание «News.ru» добавляет, что 11-летняя школьница была для педофила приемной дочерью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Подозреваемый, 48-летний мужчина, ранее уже был осужден на 7 лет за аналогичное преступление в 2017 году, но вышел на свободу условно-досрочно через три года из колонии в Металлострое.

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На Сахалине «особо опасный» психбольной стал причиной гибели соседа по палате

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На Сахалине «особо опасный» психбольной стал ​причиной гибели соседа по палате
01 апреля 2025, 03:43

Фото: Telegram СУ СК России по Сахалинской области

На Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. По данным Следственного комитета региона, обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.
Как установило следствие, обвиняемый не провел необходимого освидетельствования и не изменил меры принудительного лечения. Это позволило опасному пациенту совершить преступление, приведшее к смерти соседа по палате.

Прокуратура подтвердила, что халатность сотрудника стала прямой причиной трагедии. Обвиняемый — бывший заведующий одного из отделений ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница».

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