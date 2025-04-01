Осужденный по делу о взятке генерал Оглоблин признал вину

Фото: iStock/FabrikaCr
Бывший генерал-майор Александр Оглоблин, экс-начальник управления планирования связи ВС России, признал вину во взятке 12 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Максим Довгань уточнил, что Оглоблин не согласен с квалификацией следствия. Дело рассмотрят в обычном порядке, Оглоблину грозит 8–15 лет тюрьмы и штраф в миллионы рублей.
В 2022 году Оглоблина судили за хищение 1,6 миллиарда рублей из бюджета, но он получил мягкий приговор за показания против коррупционеров.
В марте 2024 года срок в колонии заменили на исправительные работы после его показаний против замглавы Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении 36 миллионов рублей от руководства «Телта».
Читайте также:
Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой
В России могут увеличить индексацию пенсий
SpaceX отправила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту
В 2022 году Оглоблина судили за хищение 1,6 миллиарда рублей из бюджета, но он получил мягкий приговор за показания против коррупционеров.
В марте 2024 года срок в колонии заменили на исправительные работы после его показаний против замглавы Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении 36 миллионов рублей от руководства «Телта».
Читайте также:
Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой
В России могут увеличить индексацию пенсий
SpaceX отправила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту
Мария Моисеева