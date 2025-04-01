В России могут увеличить индексацию пенсий

Фото: iStock/mars58
В России необходимо сделать индексацию пенсий регулярной и более справедливой. Так считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает агентство ТАСС.
По мнению Гаврилова, расчеты должны учитывать реальные расходы пожилых людей, а не базироваться только на уровне общей инфляции. Депутат отметил, что текущая система индексации не отражает потребностей населения и больше напоминает формальный ритуал, который почти не ощущается большинством пенсионеров.
Сергей Гаврилов предложил привязать индексацию к потребительской корзине, включающей актуальные траты пожилых людей: медикаменты, коммунальные услуги, базовые продукты.
Ранее в МВД предупредили, что Мошенники стали использовать поддельные сайты детских домов, хосписов и приютов для хищения средств под видом благотворительности.
Читайте также:
Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой
В России запретят детям выгуливать потенциально опасных собак
Россиянам посоветовали самые выгодные места для отдыха летом
Сергей Гаврилов предложил привязать индексацию к потребительской корзине, включающей актуальные траты пожилых людей: медикаменты, коммунальные услуги, базовые продукты.
Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер
«Если стоимость лекарств и продуктов выросла на 22%, а пенсию повысили на 9% — это не рост, а снижение уровня жизни», — указал Гаврилов.Переход на новую систему, по подсчетам Гаврилова, потребует около 100 млрд рублей ежегодно, что сопоставимо с 700 млрд рублей, выделенными на индексацию страховых пенсий в 2025 году. Однако эффект для пенсионеров будет гораздо заметнее.
Ранее в МВД предупредили, что Мошенники стали использовать поддельные сайты детских домов, хосписов и приютов для хищения средств под видом благотворительности.
Читайте также:
Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой
В России запретят детям выгуливать потенциально опасных собак
Россиянам посоветовали самые выгодные места для отдыха летом
Мария Моисеева